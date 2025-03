"Così ho raccontato una leggenda del nuoto"

C’è tutto il sentimento, il rispetto per la figura umana e l’amore per lo sport e per il mare nel film ‘Bubi Dennerlein: leggenda di sport, maestro di vita’, scritto e diretto da Francesco Zarzana. Il documentario, che sarà presentato oggi pomeriggio alle 18 a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, nel teatro studio Borgna, è prodotto dalla figlia di Bubi, Stefania Dennerlein, con il patrocinio dell’Anaoai, Associazione Nazionale Atleti Olimpici Azzurri d’Italia, del Comune di Napoli, del Panathlon Modena e di Progettarte. Il ‘papàì del nuoto azzurro: così viene ricordato Costantino ‘Bubi’, Dennerlein, scomparso nel 2022, "figura iconica e imprescindibile dello sport italiano - spiega Zarzana - affermatosi come nuotatore nella piscina del Circolo Canottieri Napoli, da dove è partito per conquistate 10 titoli e 4 primati italiani, ai quali ha affiancato due scudetti come pallanuotista. Ed è stato per 24 anni il leggendario commissario tecnico della nazionale italiana di nuoto: i suoi atleti hanno vinto oltre 50 titoli nazionali, fra loro il fratello Fritz con due bronzi europei e Novella Calligaris, vincitrice di 3 medaglie olimpiche a Monaco 1972 e dell’oro iridato negli 800 a Belgrado 1973".

"Il progetto - prosegue il regista – nasce dalla volontà della figlia Stefania Dennerlein di rendere omaggio al padre, il più grande allenatore di nuoto che l’Italia abbia avuto, persona riservata e al tempo stesso dotata di grande simpatia. Le riprese del documentario – aggiunge Zarzana – sono state caratterizzate da una forte emozione da parte di tutti, me per primo che provengo proprio dal mondo del nuoto e della pallanuoto. Un lavoro fatto con il cuore e con il sentimento". Il film "raccoglie le memorie della famiglia del tecnico, di grandi campioni come Novella Calligaris, Marcello Guarducci, Massimiliano Rosolino, Giorgio Quadri e Daniele Masala, ma anche del Presidente del Coni Giovanni Malagò, e di intellettuali che hanno conosciuto e amato Dennerlein, come Giampiero Mughini. La voce narrante del film è dell’attore Mariano Rigillo, amico personale di Bubi Dennerlein. Le musiche originali sono del pianista, compositore e direttore d’orchestra Alessandro Panatteri, con Antonino Costa direttore della fotografia". Tante voci che nel corso del tempo hanno contribuito a fare la storia del nuoto azzurro, sottolinea il regista, "presentano la stessa riconoscenza, e raccontano la persona ‘Bubi’ Dennerlein con infinite altre sfumature che vanno dall’affetto alla gratitudine, dalla stima a una profonda ammirazione".

Maria Silvia Cabri