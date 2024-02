Così i giovani animano gli spazi

Spazi pubblici come palcoscenici vivaci di incontro e scambio, riflessi delle aspirazioni e dei desideri della comunità giovanile. Con ’Immagina, Sperimenta, Trasforma: Luoghi ad Alta Intensità Relazionale’, promosso dall’associazione ViviSanGèr, in collaborazione con il Comune di San Cesario sul Panaro e il contributo della Regione Emilia Romagna, all’interno del bando YOUZ Officina, si invitano i giovani e le giovani a prendere l’iniziativa, a modellare gli spazi pubblici per generare luoghi ad alta intensità relazionale.

Complessivamente saranno messi a disposizione 17.500 euro per la realizzazione di progetti e idee co-organizzate da giovani e capaci di attivare una nuova community, per animare spazi comuni.

Le proposte possono riguardare la realizzazione di attività sociali e devono essere descritte con una breve relazione e inviate via email al seguente indirizzo gg.vivisanger@gmail.com entro e non oltre il 20 febbraio 2024.