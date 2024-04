"Così il Pd schiera i suoi sette candidati"

Il Pd della Bassa modenese tira le fila in vista del voto dell’8 e 9 giugno. Il partito infatti vuole girare pagina rispetto all’autosospensione dal Pd del sindaco di San Prospero Sauro Borghi, all’abbandono del sindaco di San Possidonio Carlo Casari, postosi ora alla guida di una lista civica, e all’uscita di scena senza aver prodotto alcun tentativo di ripensamento della sindaca di Cavezzo Lisa Luppi, per non parlare dei tanti distinguo che hanno caratterizzato il contrasto tra il sindaco di Concordia Luca Prandini e i colleghi di centrosinistra della Bassa come accaduto sul rinnovo del consiglio di amministrazione di Aimag.

Sabato scorso, alla Galleria del Popolo di Mirandola, il Pd ha così schierato i suoi "magnifici sette", i candidati che appoggerà e i propositi che perseguirà per restituire all’Area Nord il ruolo che le spetta in ambito politico e istituzionale, provinciale e regionale. C’è dietro a questo lavoro di tessitura di un "fil rouge", che vuole tenere insieme tutti i 7 comuni della Bassa chiamati al voto, la consapevolezza dei molti terreni su cui deve essere esercitato il peso e la forza di un territorio che attende risposte sui differenti tavoli in materia di viabilità e trasporti (Cispadana, tangenziale di San Prospero, piattaforma intermodale), sanità (a partire dai reparti e posti letto ospedalieri per arrivare al Punto nascita), sicurezza (anche idraulica), formazione (università, contrasto della dispersione scolastica), casa (alloggi), infrastrutture, innovazione, ambiente e welfare (soprattutto giovani e anziani) e sostegno alla natalità.

Un territorio che ha saputo rilanciarsi dopo il terremoto sia dal punto di vista economico attraverso l’eccellenza del suo biomedicale che dal punto di vista della popolazione, come ha ricordato il candidato sindaco di Medolla Alberto Calciolari, che guida una lista chiamata "Vivi Medolla", poiché "dopo aver perso 3.000 abitanti 12 anni fa ora ne ha recuperati 2.000 e conta 85mila residenti".

Il Pd in questo sforzo è impegnato con convinzione a dare sostegno alle liste di sua ispirazione – anche se di centrosinistra a schema variabile per l’assenza del Movimento 5 Stelle per esempio a Mirandola e San Felice – che verranno presentate a Concordia con "Cresciamo Concordia", che si affida alla candidatura a sindaco di Marika Menozzi, a San Felice con "Rigeneriamo San Felice", dove si ripropone dopo la parentesi di una legislatura Alberto Silvestri, a Medolla – si diceva – con "Vivi Medolla" a sostegno di Alberto Calciolari, a San Possidonio con "San Possidonio Futura" che lancia come candidata sindaca Veronica Morselli, a San Prospero con "San Prospero 2030", che vuole spingere a cogliere un terzo mandato a sindaco Sauro Borghi, e a Cavezzo con "Cavezzo è impegno comune", che avrà come candidato per la poltrona di primo cittadino Antonio Turco.

"Ci candidiamo – hanno cordato i candidati sindaci Bassoli, Borghi, Calciolari, Menozzi, Morselli, Silvestri e Turco – per amministrare le nostre comunità, ma questo significa farlo con una visione di insieme. Vi è la necessità di un progetto di sviluppo complessivo che tenga connesso le punte di eccellenza con la riduzione del divario sociale, la crescita di opportunità con la trasparenza e la legalità".

Alberto Greco