"Così il Tartufo di Molière esce dagli schemi"

di Maria Silvia Cabri

Betty Pedrazzi, attrice carpigiana di fama internazionale, reciterà sul palcoscenico del Teatro della sua città natale, che l’ha accolta con tutti gli onori. Dopo essere stata ospite d’onore del Lions Club Alberto Pio, giovedì sera, dove ha raccontato la sua storia ed è stata insignita del massimo riconoscimento, il Melvin Jones, l’attrice sarà tra i protagonisti al Comunale del ‘Tartufo’ di Molière diretto da Jean Bellorini, co-prodotto da Teatro di Napoli e Teatro Nazionale Popolare di Villeurbanne (Francia), stasera alle 21 e domani in replica alle 16, nel ruolo di Madame Pernelle.

Betty, che significato ha per lei recitare in Teatro a Carpi?

"Sinceramente per me è molto importante, soprattutto perché siamo al teatro comunale. Ho recitato per 18 anni con la compagnia di Tony Servillo, che è uno degli attori più importanti italiani, abbiamo girato tutto il mondo, da New York a Mosca, San Pietroburgo, e anche l’Italia e pure in realtà limitrofe, come Correggio, Modena, ma non siamo mai venuti a Carpi. Per questo sono particolarmente felice, anche perché a Carpi, insieme al mio (allora marito), nella metà degli anni Ottanta, ho aperto e gestito il Teatro ‘Nuovo Eden’ che al tempo ha registrato molto successo, specie con l’avvento dei nuovi comici che sia affacciavano al palcoscenico. Sinceramente, da attrice, non essere mai venuta a recitare nel teatro istituzionale di Carpi un po’ mi addolorava. Devo ringraziare il direttore artistico Carlo Guaitoli per questa nostra presenza, una persona stupenda".

Che ‘Tartufo’ metterete in scena?

"Diverso da come il pubblico tradizionalmente si aspetta. Lo abbiamo già presentato in Francia, è una coproduzione italo-francese, il regista è Jean Bellorini, già molto consolidato in Francia. Il ‘Tartufo’ di Moliere è lo spettacolo più conosciuto in Francia, è come per noi un Goldoni o un Pirandello, è proprio il teatro ufficiale francese che tutti conoscono. Per questo era una sfida grossa portalo qui, in italiano, in versi Alessandrini (versi francesi di dodici sillabe) a rime baciate, tradotti da Carlo Repetti".

Com’è stato accolto dal pubblico?

"Quello francese lo ha accolto in una maniera meravigliosa, concordando sul fatto che la nostra è diversissima dalle solite edizioni classiche. Un ‘Tartufo’ quindi moderno, particolare, con un spettacolare gioco di illuminazione; devo ammettere che anche il pubblico più conservatore è rimasto incantato da questa versione".

Quali sono gli elementi chiave?

"Faccio una premessa: il regista, durante le prove, parlava continuamente di ‘gioia’. Un inno alla gioia, laddove invece, se guardiamo alla trama, non è poi così gioiosa. Tartufo è prete ipocrita che si approfitta del suo stato, del suo vestito, per imbrogliare, affabulare tutta la gente che gli sta compreso il mio personaggio, che è la madre di Orgone che ha accolto Tartufo in casa, contornato da bigotti che credono a tutto quello che dice. A differenza di altre versioni, però, Madame Pernelle non è la bigotta di chiesa, vestita di nero, sempre col rosario in mano che bacchetta tutti. E’ una donna vestita Chanel che fuma quattrocento sigarette al giorno, sulla sedia rotelle… poi ci sarà una sorpresa non la voglio svelare. Il regista ha voluto far vedere che in genere i bigotti predicano bene ma razzolano male. Imbroglio, inganno, ipocrisia".