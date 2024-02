Così la Bitem si allarga: "Uffici e nuovi spazi, il progetto migliorerà la qualità lavorativa"

Il Consiglio comunale ha dato il via libera all’unanimità all’ampliamento dell’impresa Bitem srl di via dell’Industria in variante agli strumenti urbanistici comunali per distanza dal confine stradale.

"Si tratta di un’azienda insediata a Modena da diversi decenni – ha affermato l’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli presentando la delibera –. Il progetto di ampliamento volto a realizzare uffici, spazi per lavoratori e a riorganizzare il layout all’interno dell’azienda, è meritevole di essere approvato. La variante riguarda la distanza dal confine della strada, che in questo caso viene azzerata, ma che si è ritenuto non compromettere l’interesse pubblico visto l’assetto della viabilità nel contesto né i suoi futuri sviluppi".

"La riqualificazione ecologico ambientale prevista – ha aggiunto ancora – viene realizzata con la desigillazione di un’area di 100 metri quadrati e attraverso la riqualificazione delle opere di urbanizzazione già esistenti, la sistemazione di alberature e la piantumazione di ulteriori alberi nell’area pubblica vicina al lotto di intervento".

L’ampliamento in progetto è volto al miglioramento degli attuali spazi destinati ai dipendenti, sia quelli amministrativi sia quelli operanti nelle funzioni produttive e logistiche, anche in previsione di un futuro sviluppo in termini numerici del personale.

E le nuove zone riservate al ristoro consentiranno ai vari operatori una migliore qualità dell’attività lavorativa. Gli spazi aggiuntivi ospiteranno al piano terra locali di servizio, spogliatoio e servizi igienici per dipendenti della parte manifatturiera dell’azienda, mentre al piano primo ci sarà un’ampia sala riunioni dove poter anche svolgere l’attività di presentazione dei prodotti aziendali. È inoltre previsto l’ampliamento del deposito a tettoia dove immagazzinare il prodotto finito in attesa di essere prelevato e le materie prime in attesa della lavorazione.

Intervenendo nel dibattito, Enrica Manenti (Movimento 5 stelle) ha anticipato il voto a favore del gruppo, "anche se l’operazione non ci entusiasma". Ricordando infatti un analogo intervento per l’azienda Maserati, la consigliera ha puntualizzato che "in questi casi, le pur lodevoli compensazioni per l’ampliamento sono molto ridotte, quasi simboliche". "Una compensazione sufficiente è avere aziende del territorio che vogliono investire", ha precisato Stefano Prampolini (Lega Modena) annunciando voto a favore. Il consigliere ha precisato che questo aspetto "genera occupazione e valore aggiunto per il territorio comunale e per i servizi della comunità".