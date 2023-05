"Cosi l’amministrazione impoverisce le famiglie Aumentano le aliquote ma non i servizi"

"L’Amministrazione a guida Pd ha deciso di aumentare la tassazione comunale, ma non è in grado di dare ai carpigiani maggiori servizi e investimenti che servono al rilancio e alla crescita della città". Annalisa Arletti, capogruppo di Fratelli d’Italia, interviene sul bilancio appena approvato. "Ci chiediamo se la revisione delle aliquote Imu che vanno a danneggiare le imprese e l’aumento dell’addizionale Irpef che colpisce le famiglie, fosse l’unica via percorribile. E’ inammissibile che in un momento così difficile per aziende, attività e famiglie la Giunta decida di tassare maggiormente i carpigiani. Questa misura è incomprensibile e rischia di impoverire ancora di più le famiglie già vessate dalle bollette".

"Nel bilancio di previsione – prosegue Giulio Bonzanini, consigliere Lega – stride l’aumento delle aliquote per i cittadini carpigiani. In un momento di post pandemia, nel quale perdura una vessazione costante relativa all’aumento delle tariffe energetiche, questa scelta è totalmente in controtendenza rispetto ad un buonsenso che avrebbe dovuto tutelare specialmente le fasce più deboli. Così facendo, questa Amministrazione continua a rivelarsi sempre meno a contatto con la propria comunità e anche col suo elettorato". L’approvazione del bilancio è stata al centro del Consiglio comunale di giovedì durato ben cinque ore e ‘interrotto’ all’esultanza per la vittoria del Napoli al campionato di calcio. L’immagine di alcuni consiglieri di Fratelli d’Italia e del sindaco e vice sindaco sul balconcino del Municipio, con la sciarpa del Napoli, non è passata inosservata e ha suscitato polemiche: "Da quel balcone devono vedersi solo le bandiere dell’Italia e dell’Europa".

m.s.c.