Così Morsiani celebra un capolavoro western

"In un giorno di settembre del 1962 mio papà Nando mi portò, bambino, a vedere questo meraviglioso western quando uscì la prima volta. Dedico il libro al ricordo di lui e di mia mamma Edmea", scrive in esergo al suo ultimi libro il critico cinematografico modenese Alberto Morsiani, gestore delle sale d’essai 7B e Truffaut.

Il volume – "L’uomo che uccise Liberty Valance di John Ford", Gramese editore, 136 pagine – è interamente dedicato all’unico film del titolo, un celebre western del 1962 che il dizionario Mereghetti qualifica con 4 stellette, il massimo punteggio. Il film, realizzato da uno dei più geniali registi di sempre, John Ford appunto il cui vero nome era Sean Aloysius O’Fearna, si svolge quasi interamente all’interno di una cucina e un ristorante e racchiude una battuta divenuta celebre: "Qui siamo nel west – dice un personaggio – dove se la leggenda diventa realtà vince la leggenda".

Morsiani nel volume, dopo avere riportato la filmografia del regista, la trama, le foto di scena, ricorda l’importanza della pellicola: "E’ un film – scrive – che all’epoca venne sbrigativamente liquidato come opera minore, da relegare in seconda posizione nei ‘double bill’, e che invece è da considerare tra i due o tre migliori film di Ford, vale a dire, per quanto mi riguarda almeno, tra i due o tre migliori film tout court della storia del cinema".

La trama? "Nella cittadina di frontiera di Shinbone si fronteggiano i buoni e i cattivi, i piccoli agricoltori e i grandi allevatori, l’onesto e duro cowboy Tom Doniphon e il feroce fuorilegge Liberty Valance. A fare da detonatore arriva dall’Est l’avvocato Ransom Stoddard, formando due triangoli: uno di morte tra lui, Tom e Valance; uno d’amore tra lui, Tom e Hallie. Ma chi ha davvero ucciso Liberty Valance?".

Stefano Luppi