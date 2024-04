Così nasce la Fondazione Soliera: "È il regalo che ci lascia Leo Govi"

Dalle volontà di Leo Govi – il 94enne limidese che nel 2021, alla sua scomparsa, indicò il Comune di Soliera come destinatario del suo patrimonio – prende vita la Fondazione per Soliera, il cui obiettivo principale è intercettare lasciti e donazioni da utilizzare a fini sociali per la comunità solierese. La mission è assicurare ai donatori il rigoroso rispetto delle loro volontà, alla comunità i frutti di una filantropia volta al bene comune. Lo statuto prevede che la Fondazione operi con piena autonomia, indipendenza e trasparenza, programmando i propri interventi e salvaguardando il valore dei patrimoni acquisiti, cercando la collaborazione dei cittadini, delle imprese, delle Istituzioni e degli Enti operanti nel territorio, a partire dal terzo settore.

A presiedere la neonata Fondazione è Vittorio Beneforti, commercialista e revisore legale attivo nel tessuto associativo solierese. Il Consiglio Direttivo che ne guiderà l’attività, è composto dalla dottoressa Licia Mantovani alla vicepresidenza, da Lauro Lugli, ex dirigente cooperativo, dal più volte assessore comunale Roberto Panini e da Roberto Zanoli, da sempre attivo nella cooperazione a fini sociali e solidaristici. Previsto anche un Comitato di Indirizzo costituito dai e dalle rappresentanti delle formazioni sociali del territorio. Con il lascito del signor Govi la Fondazione potrà avvalersi, da subito, di circa 4 ettari di terreno, di un edificio con pertinenze funzionali all’attività agricola, e di risorse finanziarie per circa 900.000 euro. "Leo Govi ha offerto l’occasione – spiega il sindaco di Soliera, Roberto Solomita – per riflettere sulla destinazione di lasciti e donazioni con finalità sociali".