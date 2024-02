Così navighiamo tra le onde dell’informazione giovanile

I giovani d’oggi vengono sempre più in contatto con fonti diverse e spesso ambigue, che richiedono attente capacità di giudizio. Alcune fonti, come i social media, possono diffondere notizie false o manipolate che influenzano negativamente l’opinione pubblica.

Altre tipologie, come giornali, riviste e siti web specializzati, possono offrire informazioni più approfondite e affidabili, favorendo un apprendimento più veritiero.

Secondo una recente indagine condotta dall’ISTAT, il metodo predominante per rimanere informati in Italia è ancora la televisione, seguita da internet e dai giornali. Il 65% degli intervistati ha confermato di seguire i telegiornali almeno una volta al giorno, mentre il 45% ha dichiarato di affidarsi a siti web o social media. Solo il 15% di questi ha indicato i giornali cartacei come principale fonte di informazione; questi risultati evidenziano, dunque, il ruolo preminente che la televisione mantiene nonostante la diffusione di internet e dei nuovi mezzi digitali.

In passato, invece, l’utilizzo dei giornali era molto più diffuso; tale evoluzione è stata una conseguenza della digitalizzazione e degli altri cambiamenti nell’industria dei media. Le differenze principali tra passato e presente includono il passaggio dalla carta alle notizie digitali, consentendo un accesso istantaneo alle informazioni.

I giornali digitali offrono un’esperienza interattiva con contenuti multimediali e grazie ad essi è diventato possibile ricercare sulla rete esclusivamente le notizie che più ci coinvolgono.

La disponibilità delle informazioni in tempo reale ha altresì aumentato la rapidità dell’informazione stessa, riducendo la dipendenza dai giornali. L’informazione online ha cambiato il modo di fare giornalismo: i siti web che si occupano di diffondere le notizie hanno rotto la periodicità giornaliera e reso le informazioni accessibili a tutti con un solo click.

I social media hanno coinvolto gli utenti nella diffusione delle notizie, ma anche favorito la disinformazione e l’aumento delle fake news; se è vero che i contenuti multimediali hanno arricchito l’informazione, d’altro canto hanno anche prodotto una frammentazione delle fonti.

L’informazione è un bene di inestimabile valore e, al contempo, estremamente vulnerabile: diventa dunque cruciale distinguere tra verità e menzogna, in quanto il dilagare delle cosiddette fake news rappresenta una minaccia concreta, minando la fiducia nel giornalismo.

Elena Arletti, Matilda Bartoli, Gabriele Bulgarelli, Gian Andrea Gallorani, Valerio Leone, Diego Mezzaner, Riccardo Piccinini

Classe 3^B - Scuola secondaria di I grado ’Guido Fassi’.