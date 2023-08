"Così non riusciamo a programmare il futuro"

Alla guida di una società di costruzioni con una ventina di dipendenti, Paolo Vincenzi, titolare della Sec di Concordia, è un imprenditore noto negli ambienti economici modenesi essendo stato anche fino a poche settimane fa presidente del Lions Club di Mirandola. Ora siede nel consiglio della Camera di Commercio di Modena, in rappresentanza del mondo artigiano.

Vincenzi, gli aumenti tassi quanto incidono sulle imprese?

"E’ un disastro totale. La loro portata – già pesante per i privati - lo è ancora di più per le imprese, poiché con essa salta la pianificazione finanziaria fatta per gli investimenti negli anni scorsi. L’impennata, infatti, ha contribuito ad aumentare gli interessi passivi sulle rate dei mutui e sui finanziamenti. Accade, perciò, che un’impresa che magari ha investito per l’acquisto di macchinari e, conseguentemente, ha fatto una sua pianificazione per il rientro del finanziamento, oggi si trova a dover fronteggiare dei costi vertiginosi. I tassi di interesse sono aumentati di più del doppio. E questo va ad incidere notevolmente sul piano economico-finanziario dell’impresa. Le imprese che magari non sono strutturate dal punto di vista finanziario, ma anche quelle strutturate, si trovano in notevole difficoltà per l’importo molto alto della rata".

Questo riduce la liquidità?

"Certamente. Il guaio è che il finanziamento generalmente si prende per acquistare una cosa che serve subito ed il finanziamento è a lungo termine e la stragrande maggioranza di mutui e finanziamenti erogati dalle banche seguono la rateizzazione alla francese: le rate sono costanti, composte da una quota capitale e una quota interessi, ma per la prima parte del mutuo la quota interessi è praticamente la parte più elevata da pagare. Solo da metà mutuo in poi la quota capitale risulta maggiore del saldo interessi. Accade, quindi, che per i finanziamenti, contratti di recente, un imprenditore o un cittadino si trovano a dover sborsare molti soldi in più. Se uno poi ha preso quei soldi per sostenere un’esigenza di liquidità diventa molto più difficile da sopportare un aumento continuo dei tassi. Questo naturalmente cade addosso a un imprenditore come una tegola, perché deciso in un momento finanziario complicato e difficile legato a segnali di recessione economica. La Germania è in recessione economica abbastanza decisa, e l’Italia che ne è un importante subfornitore si troverà a dover affrontare presto difficoltà analoghe".

Cosa la preoccupa di questa situazione dei tassi di interesse?

"In generale si può dire che i tassi aumentano molto, quando invece avrebbero dovuto diminuirli, anche perché le imprese sono appena venute fuori, a parte il discorso pandemia, dalle tensioni dovute agli aumenti delle materie prime e ora si trovano a fronteggiare anche l’aumento dei tassi. In questo modo diamo solo alle imprese più ‘virtuose’ o fortunate la possibilità di uscirne fuori, mentre costringiamo i piccoli a chiudere per impossibilità di pagare i fornitori. A mio modo di vedere è un modo di fare una guerra con mezzi diversi".

a. g.