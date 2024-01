Così Pinocchio riprende ’vita’

L’intramontabile favola di "Pinocchio" viene rivissuta attraverso la rivisitazione che ne fa la Compagnia Teatrale Mattioli, la quale nel corso di questi anni ha sviluppato un intenso lavoro a stretto contatto con diversi gruppi teatrali di base, seminari sul lavoro d’attore e firmando regie di spettacoli con giovani attori. Di recente la Compagnia ha poi realizzato numerosi laboratori per bambini delle scuole materne, elementari e medie inferiori, per i giovani delle scuole medie superiori e per gli insegnanti. Ed è in questa attività laboratoriale che l’attrice, regista e autrice Monica Mattioli si avvicina alla fiaba popolare. Uno degli ultimi lavori, "Pinocchio" appunto, andrà in scena oggi pomeriggio alle ore 16.00 al Teatro del Popolo di Concordia, nell’ambito della rassegna "Sciroppo di teatro", il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione, in collaborazione con gli assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna. C’è una donna accanto ad un letto. Suo figlio come tutte le sere prima di addormentarsi vuole farsi raccontare le avventure di Pinocchio. Ma la mamma non vuole perché sa che poi il cuore batte forte e tra balena, orecchie da somari e mangiafuoco si fanno brutti sogni. Ma il cuore della mamma batte come quello di Pinocchio e senza volerlo una sera si ritrova risucchiata nelle fantastiche avventure del burattino. Concepito per un pubblico di bambini dai 3 agli 11 anni e le loro famiglie, vi si accede attraverso il ritiro presso i pediatri aderenti all’iniziativa di un libretto speciale contenente 6 voucher, corrispondenti a un titolo di ingresso di 3 euro l’uno, da scambiare presso la biglietteria del Teatro del Popolo con il biglietto a tariffa agevolata.

Alberto Greco