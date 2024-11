"Così porterò avanti le esigenze dei giovani"

"Sarò il megafono delle esigenze dei giovani: ho le idee molto chiare su quello che manca a Carpi": con queste parole il giovane Tommaso Casolari, 19 anni, studente universitario, ha accolto giugno la sua nomina a consigliere comunale di Fratelli d’Italia. E così è stato: giovedì sera in Consiglio comunale è stata approvata all’unanimità una mozione di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, sulla biblioteca Loria, di cui Casolari è il primo firmatario. Nello specifico, l’atto impegna l’Amministrazione a estendere l’organizzazione oraria della Biblioteca Loria aumentando le ore e i giorni di apertura (ad oggi è chiusa la domenica e il lunedì mattina).

"Si trattava un impegno che mi ero assunto in campagna elettorale e che ho voluto onorare subito in quanto presente nel programma elettorale del centro destra alle scorse elezioni amministrative – afferma Casolari –. Le proposte di buon senso possono trovare una convergenza politica larga in Consiglio e così è stato, visto che la mozione è stata votata in senso positivo anche dal Pd e dalla maggioranza".

In particolare, l’approvazione è frutto di una mediazione in consiglio: Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia avrebbero voluto l’estensione dell’apertura della sala studio anche la domenica e il lunedì mattina, invece la maggioranza ha proposto un emendamento alla mozione limitando l’estensione dell’apertura della biblioteca al solo lunedì mattina e inserendo anche un censimento di altri spazi pubblici e privati che possono accogliere studenti gratuitamente e parallelamente alla Biblioteca Loria. "Si tratta di un passo avanti per una azione di fondamentale importanza non solo per chi come me studia all’Università, ma per tutta la comunità dei ragazzi carpigiani e per i cittadini", conclude il consigliere che rivolge anche un ringraziamento al Consiglio comunale "per non aver avuto steccati ideologici di fronte ad una proposta di assoluto buon senso per la città. Questa è la collaborazione necessaria che deve avvenire nelle istituzioni per fare il bene di Carpi".

Segnale questo, avvenuto anche ad inizio della seduta dove tutti i rappresentanti, di tutti gli schieramenti politici, hanno applaudito il capogruppo Annalisa Arletti, che è stata eletta in Regione Emilia- Romagna a rappresentare la città. Un plauso alla mozione giunge anche da Francesco Natale, responsabile di Gioventù Nazionale Carpi, movimento giovanile di Fratelli d’Italia: "Grazie a Tommaso Casolari, che è anche membro di Gioventù Nazionale, le istanze giovanili possono finalmente approdare in Consiglio comunale e trovare, come in questo caso, la loro realizzazione. Questa proposta approvata all’unanimità è di assoluto valore in quanto tocca gli argomenti del diritto allo studio e della valorizzazione della cultura, elementi primari per fondare le radici della società".

