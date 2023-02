"Così portiamo le persone fragili alle visite"

L’Associazione Pubblica Assistenza San Silvestro di Fanano da oltre vent’anni svolge un ruolo molto importante a favore della collettività del luogo. Presieduta dalla dottoressa Annarosa Bazzani conta 28 volontari operativi e dispone di due mezzi che a breve diventeranno tre.

Dottoressa, che servizi svolge l’associazione?

"Svolgiamo trasporti di persone che necessitano di recarsi all’ospedale o in case di cura per visite, terapie, eccetera, in centri medici o altro. Per un periodo, tutti i primi del mese, abbiamo accompagnato un fananese da casa sua all’Ufficio Postale del paese a incassare la pensione. Noi siamo associati all’Anpas nazionale, facciamo parte del sanitario e non siamo convenzionati Ausl".

Siete impegnati anche in altri servizi oltre ai trasporti?

"Con l’emergenza Covid abbiamo dato supporto al nostro al nostro Osco, l’Ospedale di comunità di Fanano, che era diventato centro vaccinale dei paesi limitrofi. Ci recavamo anche a prendere a casa le persone che non potevano spostarsi da sole e svolgevamo servizio di verifica dei documenti e prestavamo assistenza fino all’immediato post vaccinazione. Inoltre, all’ingresso dell’Ospedale di comunità di Fanano abbiamo attivato un filtro, un triage, dalle 9 alle 12, da lunedì al venerdì. Noi siamo anche molto attivi con la casa di riposo, la Fondazione San Giuseppe di Fanano, per la quale effettuiamo molti viaggi. Noi ci spostiamo da Fanano a Pavullo, a Modena al Policlinico e a Baggiovara, agli ospedali di Bologna. Abbiamo accompagnato una persona vicino a Mantova. In media operiamo cinque giorni a settimana".

Trasportate in prevalenza anziani?

"Accompagniamo soprattutto persone sole, anziani, disabili, oppure cittadini che hanno i figli impegnati nel lavoro e non hanno la possibilità di accompagnarli. Quest’attività ci impegna con uno o due viaggi quasi tutti i giorni. Seguiamo i trasportati negli ambulatori, non li abbandoniamo un attimo. Sulle auto ci sono sempre due nostri volontari".

Quanti mezzi avete a disposizione?

"Abbiamo due macchine, una attrezzata con la carrozzina all’interno e una seconda senza carrozzina. Ora ne stiamo aspettando una terza, acquistata nuova, per il trasporto di persone disabili. Costa 40 mila euro. Abbiamo avuto contributi della Fondazione di Modena e dalle aziende del territorio che sono state generose. Anche i cittadini fananesi hanno partecipato all’acquisto di questa macchina avvicinandosi ai nostri mercatini che organizziamo per autofinanziarci".

Iniziative analoghe a questa di Fanano stanno sorgendo in altri comuni della provincia.

Walter Bellisi