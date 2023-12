"Così rendo omaggio al mito di Gaber"

La stagione teatrale di Mirandola, ospitata all’Auditorium Rita Levi Montalcini questa sera alle 21 propone attraverso Gioele Dix un omaggio a Giorgio Gaber dal titolo "Ma per fortuna che c’era Gaber: viaggio tra inediti e memorie del Signor G", uno spettacolo che in un’ora e quaranta minuti ci immerge nelle atmosfere del suo teatro-canzone.

Dix la sua passione per Gaber è nota. Da cosa nasce?

"Nasce da bambino con la televisione in bianco e nero. Gaber era un cantante un po’ diverso dagli altri. Parlava della gente nei bar, della città. Poi, negli anni del liceo un compagno mi parlò che Gaber faceva altre cose e andai a vederlo. Rimasi folgorato perché lui era quello più capace di interpretare il pensiero di tanti ragazzi che volevano cambiare il mondo. La sua ferocia, la sua simpatia e intelligenza erano travolgenti. Lì nasce la mia passione da fan, nasce a teatro e nasce negli anni ‘70 quando Gaber è l’interprete, il cantore di una generazione. Io, nel frattempo, ero un ragazzo che già voleva fare teatro e vedere lui a teatro è stata per me una fonte di grande ispirazione. Aveva una energia molto particolare".

Non è il primo tributo che lei rende a Gaber. Che cosa c’è di nuovo in questo spettacolo?

"Grazie alla Fondazione Gaber che mi ha dato l’opportunità di guardare nei cassetti dove erano rimasti abbozzi di monologhi, testi per canzoni mai musicati e anche una versione nuova di una sua vecchia canzone, proposta con un testo diverso. Era la storia di un amore che finisce nella quotidianità, nel degrado e Gaber e Luporini (l’altra parte di Gaber) forse negli anni ‘90 decidono di provare a riscriverla. Noi la rifacciamo prima col testo vero e poi con quello nuovo. Per la fine ho scelto un monologo molto divertente, totalmente inedito, che racconta l’attesa della rivoluzione. Si intitola ‘Ottobre’, come successo in Russia e anche in Italia. Mentre ci si prepara però il tempo passa perché il protagonista non sa dove farla, non sa con chi farla. E si chiede… la facciamo coi dentisti? La facciamo coi rappresentanti? E’ un pezzo meraviglioso. Poi ci sono due testi inediti non musicati che noi abbiamo provato a musicare con gusto gaberiano, uno sulla televisione e l’altro sui misteri dell’Italia: c’è Piazza Fontana; Ustica; il rapimento Moro. Non si è fatta un’operazione di pura nostalgia, perché siamo di fronte ad un pensatore, uno che funziona ancora, uno che dice cose ancora attualissime".

Gaber ha inventato un genere. Intravede qualcuno che possa percorrere le sue orme o resta un artista inimitato?

"E’ difficile dirlo. Non è che i cantautori che sono venuti dopo siano da buttare via, però il suo tipo di approccio polemico, di un uomo che sta dentro la realtà, che vuole prendere posizione, che si assume il rischio di questo, che conserva la sua autonomia, non si allinea, è un tipo di figura difficile da trovare".

Se dovesse usare un aggettivo come definirebbe Gaber?

"Un aggettivo è poco. Però, direi illuminante, irriverente e profetico".

Alberto Greco