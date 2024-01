"Così valorizzeremo la rete commerciale del nostro territorio"

Ottantamila euro, 56mila dei quali finanziati dalla Regione, per un innovativo progetto di riqualificazione e valorizzazione della rete commerciale di Formigine. Si chiama ‘La città che vorrei’, il progetto, e mira a rafforzare l’identità aggregativa del centro storico e della piazza principale mettendoli in relazione con il circostante sistema urbano, valorizzando al contempo il ruolo delle frazioni e degli esercizi commerciali più ‘periferici’. Fare rete diventa una necessità per gli esercenti e Formigine, quarto Comune più popoloso della Provincia, che continua a crescere complice una popolazione residente giovane, con il 42% al di sotto dei quarant’ anni: il suo dinamismo è espresso anche da un tessuto produttivo di 2.564 imprese e dagli oltre 800 eventi annuali ed il progetto va a sostegno dei primi e delle seconde. In particolare, le azioni previste da ‘La città che vorrei’ si pongono l’obiettivo di facilitare i commercianti delle frazioni a creare organismi associativi che ne isitituzionalizzino, rendendolo più efficace, l’operato e la rappresentatività, a potenziare il calendario di eventi e a mettere in campo azioni di comunicazione mirata. Inoltre, si punta a rafforzare le aree mercatali, con particolare attenzione al mercato settimanale e alla tradizionale Fiera di San Lorenzo. "Il progetto – spiega l’assessore alle attività produttive Corradi Bizzini – risponde ad una volontà di promozione ed evoluzione del nostro tessuto commerciale. Con il sostegno regionale, intendiamo non solo valorizzare le nostre tradizioni e identità, ma anche attrarre nuovi visitatori e, perché no, nuove attività sul nostro territorio".