Così vicini eppure così lontani

Connessi a ogni angolo del pianeta, eppure sempre più soli. La lettera del vescovo Castellucci apre a una riflessione non più rinviabile sul ruolo del web. Basti pensare al fenomeno degli hikikomori, giovani che si ritirano dalla vita sociale e si chiudono tra le mura della propria stanza, rifugiandosi nel mondo virtuale. La pandemia ha solo acuito un disagio che, silenziosamente, stava già mettendo radici profonde. Un fenomeno ’infestante’ e difficile da estirpare che trova terreno fertile nell’ansia da prestazione e nel senso di inadeguatezza con cui tutti, prima o poi, ci troviamo a dover fare i conti. Trovare il proprio posto in una società in continuo movimento – dove tutto è effimero quanto un clic – è una sfida spesso sottovalutata.