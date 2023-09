"Così viviamo in tenda alla moda dei pellerossa"

Pochi sanno che in questi mesi, a Spinzola di Benedello, si è insediata una curiosa associazione culturale che dal 2000 porta in giro per il mondo i costumi e le tradizioni dei... nativi americani. Si chiama ‘Villaggio di Aquila Chiazzata’, è gemellata con la confederazione canadese ‘Blackfoot’ ed il fondatore è il bresciano Gualtiero Berardi, 60 anni. Sei sono le persone ad abitare perennemente nel villaggio, oltre ai tanti associati che lo raggiungono periodicamente: "Grazie ad una persona di Sassoguidano, siamo riusciti a trovare una casa in campagna non molto grande, ma dotata di un giardino che possa ospitare il nostro villaggio (2 enormi tende in cotone e 2 strutture annesse) - spiega Berardi -. Così ci siamo trasferiti a Pavullo, dove staremo per alcuni anni: il nostro villaggio, infatti, ‘è ‘itinerante’ e abbiamo già girato l’Italia, la Danimarca, la Svizzera e la Francia. Ci siamo appassionati di questa cultura diversi anni fa, ed abbiamo iniziato a seguirla: se ti abitui a vivere in questa maniera, fai fatica a tornare indietro". Per questo motivo, la comunità cerca di trascorrere la maggior parte del tempo nel villaggio allestito in giardino, vestendosi con costumi e copricapi particolarissimi. "Lo scopo è rivivere natura e tradizione, facendo riemergere importanti valori andati persi nel tempo - aggiunge Berardi -. Ad esempio, organizziamo centri estivi e weekend per famiglie, in cui il tema è il gioco: tiro con l’arco, nascondino nei boschi, costruzione dei rifugi. Per noi è come un ritorno ad un gioco più ‘vero’ e meno di fantasia. Per questo, i giovani che vengono in vacanza qui non possono usare il cellulare; i genitori, in caso di bisogno, possono comunque in ogni momento rivolgersi a noi". E’ nell’intenzione della comunità indigena coinvolgere presto anche le scuole del territorio.

r.p.