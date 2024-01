Costantini al veleno: "Incapacità dei vertici"

Se la vera resa dei conti è rinviata, il Partito democratico modenese giovedì sera non ha comunque rinunciato a lavare i panni sporchi in casa. Umberto Costantini, sindaco di Spilamberto, ha ripercorso la vicenda della propria candidatura a sindaco. "La segreteria del partito – ha ricordato Costantini – mi ha risposto: ’In un partito serio non ci si candida così’. Come ci si candida in un partito serio? Io penso portando idee, valori e progetti all’interno di un confronto leale e serrato. Questo confronto per il Pd si chiama primarie. Le primarie sono nel DNA di questo partito. Io sono sindaco grazie alle primarie. Muzzarelli è sindaco grazie alle primarie. Elly Schlein è segretaria nazionale grazie alle primarie. Quando invece le primarie tradiscono se stesse? Nel Pd di Modena ho visto tattica invece che politica, pallottolieri invece che progetti: ho visto un partito non all’altezza della città che vuole rappresentare. Questa evidente incapacità dei vertici è però stata bilanciata da uno straordinario colpo di fortuna: la disponibilità di Mezzetti".

Più accorto nei toni ma altrettanto perentoria la riflessione del segretario del circolo di Cognento Baggiovara Ennio Cottafavi: "Dobbiamo lavorare compatti per il 9 giugno per poter vincere bene, ma non possiamo far finta che non sia successo nulla nel percorso che non si è avuto il coraggio di portare a termine delle firme e delle primarie".

Dopo il 10 giugno, ha detto Cottafavi, "occorre che la classe dirigente si ritrovi per una riflessione per capire cosa non ha funzionato e non ripetere gli errori in futuro". Quanto ai 40enni, "hanno perso l’occasione di fare sintesi tra loro per prendere finalmente in mano il timone. Ne avranno altre, ma questa l’hanno persa".

Dal canto suo Francesco Ori ha introdotto uno dei temi meno dibattuti in questi mesi: la reale distinguibilità delle otto candidature in campo. "Gli aspiranti non hanno fatto emergere visioni divergenti sul futuro della città. Non è stata percepita una sostanziale differenza tra di noi, questo ha reso la sintesi più complicata oltre che rendere poco comprensibile andare alle primarie con due candidati del Pd". Mentre Andrea Bortolamasi propone una direzione per la campagna elettorale: "I dieci anni trascorsi restano una condizione necessaria dalla quale partire: dalla rigenerazione urbana, allo sviluppo di una città sempre più universitaria; una città che ha visto ampliare le opportunità di lavoro, di qualità e che vuole continuare a costruire futuro a partire dalla scuola".