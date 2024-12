Costea e Burani, concerto d’auguri

La celebre e ammirata violinista Mihaela Costea sarà protagonista, insieme all’arpista Davide Burani, del concerto degli auguri in programma stasera alle 21 nella chiesa parrocchiale di Bastiglia. In programma alcune fra le pagine più affascinanti per questo particolare duo, dal dolcissimo ’Cantabile’ di Niccolò Paganini alla delicata ’Meditation’ dall’opera ’Thais’ di Jules Massenet, passando alle più appassionate sonorità di ’Salut d’amour’ di Elgar, fino ad approdare all’ ’Elegia’ di Luigi Maurizio Tedeschi.

Vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti internazionali, Mihaela Costea da quasi 25 anni è primo violino dell’Orchestra regionale dell’Emilia Romagna e della Filarmonica Toscanini, e dal 2002 collabora anche come primo violino di Spalla con la London Philharmonic Orchestra, la Bbc Symphony Orchestra di Londra e la Royal Philarmonic Orchestra. Dal 2015 ha avviato anche un’intensa collaborazione con l’Orchestra della Suisse Romande sotto la bacchetta di Charles Dutoit. Davide Burani, musicista di classe, è fra i più apprezzati arpisti italiani, invitato per concerti in tutto il mondo: ha inciso numerosi album ed è titolare della cattedra di arpa presso il Conservatorio statale ‘Peri - Merulo’ di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti.

s.m.