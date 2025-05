Costea e Burani ’Fantasia di corde’

Due interpreti d’eccezione, la violinista Mihaela Costea e l’arpista Davide Burani (foto), per la ’Fantasia di corde’ che si ascolterà domani sera alle 21 nella chiesa parrocchiale di Castelnuovo Rangone: l’evento musicale sarà anche l’inaugurazione della Fiera di maggio. Il programma del concerto spazierà da un ’Cantabile’ di Paganini alla ’Fantaisie op. 124’ di Saint- Saëns, con la Mediation da ’Thais’ di Massenet, ’Après un rêve’ di Fauré, e poi anche il preludio da ’I Lombardi alla prima Crociata’ di Verdi e l’ ’Elegia’ di Tedeschi. Mihaela Costea, apprezzata violinista, da 25 anni riveste il ruolo di primo violino di spalla e solista con l’Orchestra regionale dell’Emilia Romagna e Filarmonica Toscanini: proprio due sere fa all’auditorium Manzoni di Bologna è stata particolarmente applaudita nel concerto organizzato dalla Regione per celebrare l’80° della Liberazione e i 50 anni della ‘Toscanini’. Nelle ultime stagioni sinfoniche si è dedicato anche al repertorio solistico. Fra gli arpisti più ammirati, Davide Burani collabora con numerose orchestre di prestigio, e si esibisce anche come solista: ha suonato in molti Paesi del mondo, dalla Germania alla Cina e al Giappone, e ha al suo attivo numerose incisioni discografiche.

s.m.