Costellazioni market della droga Altri pusher intorno al complesso: è l’ennesima operazione ’a segno’

Rappresenta una delle tanti ‘basi logistiche’ del narcotraffico da lungo tempo. Le recenti operazioni hanno confermato come tra quei lunghi corridoi si facciano importanti e loschi affari. Parliamo del comparto Costellazioni, finito spesso al centro di operazioni contro il traffico di stupefacenti.

A febbraio finirono in manette due giovani tunisini trovati nell’ex residence con parecchie dosi di cocaina e hashish. A maggio la polizia locale e i carabinieri ammanettarono un altro tunisino intento a vendere polvere bianca e, nei giorni scorsi, i militari hanno arrestato altri due tunisini e un marocchino che, a quanto pare, avevano appena concluso l’ennesimo losco affare nel comparto. Infatti i tre sono stati intercettati dai carabinieri nella zona delle Costellazioni. Erano a bordo di un’auto che, alla vista dei militari, si è data alla fuga a folle velocità imboccando una strada contromano.

La vicenda risale alla sera di Ferragosto. Quando i carabinieri sono riusciti a fermare l’auto, uno dei tre si è dato alla fuga ma lo straniero è stato ammanettato venerdì – a distanza di poche ore dal fatto – su ordinanza di custodia cautelare ed è ora in carcere. I tre stranieri sono stati trovati in possesso di ben mezzo chilo di hashish nascosto in auto. Il ‘panetto’ era occultato sotto al sedile, lato conducente. Lo stesso dove sedeva il fuggitivo. I due tunisini sono stati dunque arrestati in flagranza di reato: solo uno è regolare sul territorio e risulta avere un lavoro: nei suoi confronti è stato disposto l’obbligo di firma. Nei confronti del connazionale, invece, il giudice ha stabilito gli arresti domiciliari. Al momento il terzo resta invece in carcere, in attesa dell’interrogatorio di garanzia previsto per domani mattina. Tutti e tre, vista l’ ‘importanza’ del carico, sicuramente erano corrieri professionisti, forse membri di una rete più vasta di spacciatori.

Attività che, a quanto pare, viene svolta da tempo proprio tra i corridoio del complesso Costellazioni che non di rado ospita abusivi. Non solo: nei mesi scorsi le forze dell’ordine sono intervenute in più occasioni a seguito di violente risse e accoltellamenti, pare legati sempre al mondo dello spaccio.

Ora gli accertamenti da parte dell’Arma sono comunque in corso.

Valentina Reggiani