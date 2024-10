Costruire bio, il tour delle imprese alla Vibrobloc

Oltre trenta imprenditori (rappresentavano un miliardo di euro complessivo di fatturato), associati a Confindustria Emilia, nei giorni scorsi hanno partecipato al Factory Tour negli stabilimenti della Vibrobloc Spa di Montese. Non si aspettavano una realtà aziendale avanzatissima sul piano tecnologico con gli occhi puntati verso la transizione ecologica. E i complimenti non sono mancati. Il progetto Factory Tour di Confindustria ha lo scopo di mettere in evidenza le aziende eccellenti, diffonderne la conoscenza e trarre spunti, oltre a consentire lo scambio reciproco di idee nonché la creazione di opportunità, un modo per fare ancora meglio rete, sistema, comunità. Dal reparto amministrazione, a quello tecnico e al produttivo gli ospiti hanno potuto toccare con mano le peculiarità della Vibrobloc nata nel 1969 per iniziativa Romano Scaglioni, della quale è presidente e guida, affiancato dalle figlie Sara e Chiara, e da uno staff amministrativo, tecnico e operativo che è stato ricoperto di elogi durante il tour. Della compagine sociale fa parte un gruppo di dipendenti. La Vibrobloc è una realtà di rilevanza nazionale nel campo della ingegnerizzazione e delle costruzioni di edifici in bioarchitettura. Grazie ai costanti e ingenti investimenti in tecnologia diretti alla transizione tecnologica, dall’anno 2000 ha visto crescere in modo costante il volume d’affari fino a raggiungere gli attuali 15 milioni di fatturato, con 82 dipendenti e oltre 12 mila metri quadrati di capannone a disposizione. "L’azienda pone sempre maggiore attenzione alla sostenibilità, alla transizione ecologica in corso e alle direttive europee che imporranno la costruzione di edifici sempre più efficienti – spiega Claudio Leoni, direttore commerciale e altra anima fondamentale della Spa -. Quando si parla di transizione ecologica, pur essendo la nostra un’azienda che opera nel settore edilizio, ci siamo organizzati compiendo ingenti investimenti di tecnologia per sfruttare al massimo le opportunità che questo settore può offrire, a vantaggio del servizio e del prodotto". Quando la Vibrobloc nacque nel 1969 operava nel settore dell’edilizia tradizionale, la cui attività principale era la costruzione di blocchi di cemento e da qui il nome Vibrobloc che ha conservato. Nei primi anni Ottanta intraprese un’evoluzione significativa, abbandonò le lavorazioni iniziali ed entrò nel settore dell’edilizia sostenibile in legno, per arrivare alla bioarchitettura.

Walter Bellisi