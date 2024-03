Cot, la sanità a misura di paziente: "Quattromila segnalazioni in 2 mesi"

Con quasi 4.000 segnalazioni in due mesi di attività, i primi risultati delle sette Centrali operative territoriali (Cot) provinciali presentati ieri durante la Conferenza territoriale e sanitaria, sono più che soddisfacenti. Introdotte dal Decreto ministeriale 77, le Cot fanno parte del percorso di riforma dell’assistenza territoriale modenese insieme a case e ospedali di comunità, hospice e centrale di telemedicina. Anche grazie ai finanziamenti del Pnrr che ammontano complessivamente a 2 milioni e 400mila euro, queste strutture sono una realtà consolidata nella provincia di Modena, fondamentali per la loro funzione di raccordo del coordinamento tra i servizi e i professionisti coinvolti nell’assistenza alla persona con bisogni non solo medici, ma anche socio-sanitari.

Nella fattispecie, le Cot si occupano di pazienti in diverse casistiche, tra le quali il rientro a domicilio dal Pronto Soccorso; la dimissione da strutture ospedaliere sia verso il domicilio, sia verso altre strutture residenziali o semiresidenziali; l’ammissione, dimissione o trattamento temporaneo in Cra o presso gli Ospedali di Comunità. "Le Cot – spiega Immacolata Cacciapuoti, dirigente per la gestione dei processi assistenziali per l’Ausl di Modena – sono aperte 365 giorni all’anno dalle 8 alle 20 e sono fondamentali perché possono essere contattate da qualsiasi professionista della rete sanitaria, anche dal medico del Ps o dal pronto intervento sociale. Ancora, diventano particolarmente utili nei momenti più concitati per i medici di Medicina generale, basti pensare al sabato, alla domenica o ai periodi festivi.

Infine, rappresentano un punto di riferimento stabile per tutti quei pazienti che abbiamo bisogno di periodi di transizione e assistenza, basti pensare a malati cronici o anziani". I numeri relativi a ottobre e novembre che provengono dai Cot della provincia di Modena fanno ben sperare. Le segnalazioni totali sono state 3.768, provenienti per il 41%, ovvero 1.556 casi, da ospedali. Stando ai primi indicatori, si è ridotta dell’11,8% la percentuale di ricorso al pre-ricovero urgente dei pazienti nei 30 giorni successivi al precedente ricovero.

"Con le Cot attivate in anticipo rispetto alle tappe previste dal Pnrr, basti pensare a quella di Carpi inaugurata nel giugno del 2022 – dichiara Anna Maria Petrini, direttrice generale Ausl Modena –, si rafforza ulteriormente la nostra rete territoriale e la prossimità nei confronti dei cittadini, a garanzia dell’efficienza e dell’equità delle cure erogate. Con queste strutture innovative oggi è possibile connettere e integrare sempre di più e meglio i professionisti del territorio, degli ospedali, appartenenti a tutte le tre aziende sanitarie provinciali e, con loro, anche i servizi sociali con evidenti benefici sui pazienti e sui loro caregiver".

In Ctss si è parlato anche del Laboratorio ‘Blu’ di Baggiovara, del Dipartimento interaziendale integrato di medicina di laboratorio recentemente rinnovato anche nel modello organizzativo che, come annunciato dal sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, sarà inaugurato il prossimo 6 aprile. L’acronimo ‘Blu’ sta per Baggiovara Laboratori Unificati perché proprio lì si svolgono quasi tutti gli esami di laboratorio della provincia di Modena.