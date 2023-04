Coverings, un successo "Ora le grandi lastre cominciano a conquistare anche il mercato Usa"

di Paolo Tomassone

Si è conclusa la trentatreesima edizione del Coverings a Orlando che ha confermato le attese ottimistiche degli industriali italiani che hanno dominato i padiglioni della più importante fiera del settore ceramico in Nord America. "È stata un’edizione molto partecipata – ha rimarcato il direttore di Confindustria Ceramica, Armando Cafiero – in un momento di mercato sicuramente difficile, ma che ha dimostrato la possibilità che hanno eventi fieristici ben organizzati di attrarre i clienti, i distributori, i progettisti che hanno un rinnovato interesse nel materiale ceramico. Nei primi giorni si è registrato un incremento del 10% dei visitatori: occorre evidenziare in particolare la voglia di tornare a stabilire relazioni che servono a superare momenti difficili come questi.

Soddisfatto Vittorio Borelli, past president di Confindustria Ceramica, e amministratore delegato di Fincibec: "Dopo un periodo di relativa calma dovuto all’alto costo dei trasporti e della logistica assistiamo a una progressiva ripresa degli ordini. Siamo fiduciosi che la fiera sarà quella del recupero dei mesi persi". La riuscita della tappa americana è un buon viatico per l’appuntamento clou per il settore ceramico mondiale che è quello di Cersaie che il 25 settembre festeggerà la quarantesima edizione.

E gli imprenditori della ceramica sono tutti concordi: dopo una partenza 2023 piuttosto cauta, il Coverings sembra coincidere con una nuova fase di accelerazione della domanda prevalentemente nel segmento commerciale.

Solo con "qualità e innovazione" l’industria italiana più imporsi sul resto del mondo, conferma Paolo Mularoni, presidente di Del Conca Usa, che in fiera ha presentato le nuove collezioni ispirate ai temi delle pietre naturali, dei legni e del travertino, tutti classici della ceramica però "rivisitati" in chiave moderna. La frenata registrata negli ultimi mesi è dovuta al "rialzo dei tassi di interesse, all’aumento dei costi per i trasporti delle materie prime e alla fatica a reperire manodopera", ricorda Mularoni per il quale il mercato americano presenta ancora "grandi possibilità grazie alle costruzioni che non trovano sosta in questo paese".

Chi conosce bene il mercato a stelle e strisce sa che "gli alti e bassi sono fisiologici e non ci possono preoccupare" come ricorda Antonio Poggi, co-fondatore di Unicom Starker. "Rispetto ai primi anni in fiera notiamo una maggiore uniformità di colori e formati; le grandi lastre di ceramica erano una nicchia italiana fino a qualche anno fa, adesso stanno prendendo piede un po’ ovunque".

Nel 2024 l’appuntamento del Covering è ad Atlanta.