"Covid, attenzione alta ma niente panico Siamo protetti dai vaccini e ci sono i farmaci"

di Barbara Manicardi

Attenzione "molto alta" per quello che sta succedendo in Cina ma la situazione, rispetto al 2019-2020, è "profondamente diversa" grazie soprattutto ai vaccini e al fatto che oggi, a tre anni di distanza dall’inizio dell’incubo, sappiamo come comportarci. Inoltre ci sono farmaci efficaci per curare chi si ammala gravemente. Insomma, teniamo alta la guardia ma "niente panico".

Giovanni Casaletti, responsabile del servizio di Igiene pubblica dell’Ausl, parla con voce pacata ma usa un tono deciso: "I vaccini, le mascherine e le regole di prevenzione che conosciamo tutti a memoria (lavaggio delle mani in primis) sono fondamentali per proteggere la nostra salute, la nostra libertà e soprattutto le persone fragili, più esposte alle conseguenze gravi della malattia".

Dottor Casaletti, rispetto al 2020 quindi siamo attrezzati per fronteggiare, eventualmente, un’altra ondata?

"Sì. Oggi sappiamo molto di più sul Covid e soprattutto ci siamo dotati di una serie di regole ben descritte nelle circolari ministeriali e regionali".

Sappiamo che l’arma più efficace contro il virus è la vaccinazione, ma da qualche mese le quarte e quinte dosi vanno a rilento. Questo la preoccupa?

"I richiami, soprattutto per le persone fragili e per gli over 60, sono fondamentali. Per quanto riguarda gli over 80 siamo al 75% di copertura, ma se scendiamo con l’età ci fermiamo al 40%. E questo sì, mi preoccupa. Ma stiamo continuando, anche attraverso gli sms, ad invitare tutti a completare con i booster il ciclo vaccinale primario".

C’è un po’ di ’resistenza’ però, soprattutto da parte degli under 60...o sbaglio?

"No, non sbaglia".

Molti 40-50enni temono che troppe dosi di vaccino possano far male...è così?

"Assolutamente no. I vaccini che stiamo utilizzando, già aggiornati anche per Omicron, sono soggetti a una costante e attenta farmacovigilanza. Inoltre stimoli antigenici diversi attivano il nostro sistema immunitario che risponde producendo anticorpi necessari a proteggerci dalla malattia grave".

Contagi e ricoveri, come va ora?

"Il tasso di incidenza dei contagi sta calando: oggi siamo 175 nuovi positivi ogni 100mila abitanti, 4 settimane fa eravamo a 380. Anche i ricoveri sono contenuti e questo ci permette di recuperare l’attività ordinaria che si era bloccata durante la fase dell’emergenza. E’ fondamentale garantire visite, esami e interventi chirurgici a chi ne ha necessità e questo possiamo farlo solo se i ricoveri per Covid restano sotto una certa soglia".

E se dovessero aumentare?

"Siamo pronti, i posti ci sono. Inoltre nella circolare della Regione sono definite anche le regole per le strutture sanitarie e le rsa che devono essere costantemente monitorate con un adeguamento continuo delle procedure interne".

E noi cittadini? Come dobbiamo comportaci?

"Ognuno di noi deve fare la propria parte per proteggersi e proteggere tutti gli altri. La mascherina, anche se non è più obbligatoria, in alcuni casi è meglio metterla, soprattutto in ambienti chiusi".