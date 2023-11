Covid, casi in aumento: il virus rialza la testa, ma non c’è la corsa alla vaccinazione

Modena, 18 novembre 2023 – I casi Covid aumentano e calano le vaccinazioni. Lo confermano sia gli esperti che i medici di famiglia, vere e proprie ‘antenne’ del territorio. "Rispetto alle campagne precedenti – afferma Eddy Bellei, referente campagna vaccinale Covid dell’Ausl – stiamo registrando sicuramente una riduzione. Ci sono però degli elementi da considerare: ad esempio, mentre quando la somministrazione veniva effettuata al Punto vaccinale la relativa registrazione era immediata, avveniva in tempo reale, adesso che nella quasi totalità dei casi il vaccino è somministrato dai Medici di medicina generale, non c’è questa contestualità: magari i dottori ‘accumulano’ una serie di somministrazioni e poi le registrano in blocco anche nei giorni successivi. Di conseguenza mi aspetto una percentuale crescente nei prossimi giorni, anche se reputo alquanto difficile riuscire a raggiungere i dati delle campagne degli anni scorsi".

“La situazione epidemiologica è decisamente, e per fortuna, diversa rispetto al passato. Secondo i dati in nostro possesso, il tasso settimanale (periodo 6-12 novembre) di incidenza nella provincia di Modena è pari a 33.7 casi per 100mila abitanti (+8,7 % rispetto alla settimana precedente, quando l’incidenza era del 31%). In numeri assoluti, nell’ultima settimana si sono registrati 268 casi Covid in tutta la provincia. Ma soprattutto – prosegue Bellei - nell’ultima settimana, i ricoverati per Covid in provincia sono 90 (erano 96 a inizio mese), di cui solo 2 in terapia intensiva. Certo, la circolazione del virus ancora c’è e per questo occorre continuare ad osservare le indicazioni ministeriali e regionali, in primis l’igiene delle mani, che sono poi le stesse che valgono per l’influenza.

Il fatto che l’incidenza sia neanche lontanamente paragonabile al passato non deve farci abbassare la guardia e non è una giusta ‘scusante’ per non aderire alla campagna di vaccinazione, specie per le persone over 65, specie con patologie, e over 85. Tutti i mezzi che esistono per combattere e prevenire il virus devono essere messi in campo e siamo fiduciosi che la campagna di sensibilizzazione darà i suoi frutti nei prossimi giorni e settimane".

Sotto questo aspetto, "fondamentale è il ruolo dei medici di famiglia – sottolinea Bellei – il cui aiuto si rivela sempre più prezioso grazie anche alla loro presenza capillare sul territorio e alla specifica conoscenza dello stato di salute di ogni loro paziente. Nel momento in cui gli utenti si presentano per la vaccinazione antinfluenzale, il medico di base sa consigliare la co-somministrazione (simultanea o leggermente differita) di quella contro il Covid. Noi contiamo moltissimo sul loro aiuto nel portare avanti questa campagna. Lo stesso dicasi per i pediatri di libera scelta o di comunità che ben conoscono quali sono i loro piccoli pazienti più fragili cui consigliare entrambe le vaccinazioni".

"I numeri attuali dei vaccinati non rispecchiano propriamente le percentuali in tempo reale per i ritardi nella rendicontazione – conferma Dante Cintori, storico medico di famiglia e segretario provinciale della Federazione medici di medicina generale (Fimmg) –. Personalmente reputo siano maggiori i numeri dei vaccinati: lo dico anche per esperienza personale, da quando abbiamo iniziato le somministrazioni, a inizio mese, abbiamo già dovuto chiedere, come medicina di gruppo, per quattro volte un riassortimento. Sinceramente non ci aspettavano tanti pazienti che volessero essere vaccinati anche contro il Covid, anche se sicuramente sono inferiori rispetto agli ultimi anni: l’obbligatorietà potrebbe averli portati un po’ a ‘disinnamorarsi’ del vaccino. Nello specifico i più restii sono gli over 65 che non soffrono di patologie invalidanti e che hanno alle spalle già quattro dosi di vaccino".

Ma nella valutazione delle statistiche, Cintori evidenzia anche un altro elemento da non sottovalutare: "Da settembre c’è un’epidemia di Covid che sta crescendo. Ad oggi, a fronte di sintomi febbrili e mal di gola, ci sono più positivi che influenzati. L’influenza vera e propria deve ancora arrivare. Una volta avuto il Covid occorre aspettare sei mesi prima di potersi fare somministrare il vaccino: ho moltissimi pazienti che vengono da me per fare l’antinfluenzale ma ai quali non posso fare l’altro vaccino perché hanno avuto il virus entro gli ultimi sei mesi. E sono tantissimi: in neanche una settimana ho riscontrato oltre dieci positivi".