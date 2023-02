"Covid, casi e ricoveri in calo Ora iter vaccinali personalizzati"

di Sofia Silingardi

Covid e influenza,contagi e ricoveri in calo. È un quadro epidemiologico in deciso miglioramento quello legato al covid nelle ultime settimane, a cui si aggiunge una copertura vaccinale antinfluenzale della popolazione over 65 ampiamente sopra il 60%, tra le più alte in Emilia Romagna. Ci si avvia verso la personalizzazione del percorso vaccinale. Questo il punto della situazione presentato ieri da Romana Bacchi, direttrice sanitaria dell’Ausl, Carlo Curatola, presidente dell’Ordine dei medici e Andrea Cossarizza, immunologo e decente di Unimore. Un andamento positivo, come ricordato dai presenti, che conferma l’importanza delle vaccinazioni come strumento di protezione fondamentale dalle conseguenze più gravi delle due infezioni virali, soprattutto in un periodo come quello degli ultimi mesi, che ha visto un allentamento delle misure di prevenzione individuale.

"Siamo certamente soddisfatti, ma non ci fermiamo. – dichiara Bacchi – Il vaccino rimane un argine fondamentale ai fenomeni di reinfezione e uno scudo per chi è più fragile. Per questo voglio dire che bisogna continuare il ciclo vaccinale, una volta trascorsi i 4 mesi dall’ultima dose o dalla infezione. Se ci sono persone che non hanno effettuato i richiami, voglio caldamente invitarle a consultare il proprio medico per programmare la somministrazione. Solo così riusciremo a mantenere protetta tutta la nostra comunità e in particolare i fragili. Infine ringraziare tutti i medici di medicina generale che ci hanno aiutato in questa campagna, una sinergia che ha funzionato e che vogliamo continuare anche in futuro".

"Ora i cittadini – aggiunge la direttrice – devono ricostruire il proprio quadro vaccinale con il medico di base", avviandosi verso un’ottica di "personalizzazione del percorso vaccinale rispetto allo stato di ciascun cittadino, alla eventuale pregressa infezione e, più in generale, alla condizione clinica".

"Oggi – precisa il professor Cossarizza – abbiamo coperto la popolazione con una serie di vaccinazioni che sono estremamente potenti, non tanto nel fermare l’infezione, quanto nel bloccarne la progressione, ovvero la malattia. La copertura che i vaccini hanno dato e continuano a dare è elevata e ci permette di essere ragionevolmente tranquilli. Ma sempre tenendo alta l’attenzione, perché il Covid non è finito". Per quanto riguarda il futuro, "il livello di protezione della nostra popolazione è elevata. Quello che dovremmo fare oggi è continuare a coprire le fasce di popolazione più deboli, persone fragili e anziane, a cui è raccomandata una copertura vaccinale molto forte. In altre parole, una quarta dose. Vanno poi monitorate molte situazioni, ad esempio se arriva un aereo pieno di turisti positivi. Oppure il fatto che ci sono interi continenti in cui la vaccinazione non è stata fatta, dove il virus potrebbe mutare. Il monitoraggio deve essere comunque continuo. In futuro uno scenario possibile, tra i tanti, è quello di andare incontro a vaccinazioni annuali, con vaccini che coprano da nuove varianti".