Covid, boom di contagi a Modena. L’Ausl corre ai ripari: "Vaccinazioni per tutti con accesso libero"

Modena, 9 dicembre 2023 – I contagi Covid stanno aumentando anche a Modena e per questo l’Ausl ha deciso di rafforzare la campagna vaccinale. Da lunedì, infatti, anche tutte le persone dai 12 anni in su senza patologie croniche potranno sottoporsi alla vaccinazione contro il virus Sars-Cov2, che proprio in questo periodo sta ’colpendo duro’ moltissime persone.

La campagna vaccinale era iniziata lo scorso 16 ottobre ed era rivolta in particolare agli over 65 e alle persone di età compresa tra i 6 mesi e i 59 anni in condizioni di fragilità. Il canale principale per prenotare ed effettuare la vaccinazione anti-Covid rimangono i medici di medicina generale, che si confermano il riferimento prioritario per i cittadini, vista la distribuzione capillare sul territorio, insieme alle farmacie aderenti.

Per chi non potesse rivolgersi a questi canali, l’alternativa sono le giornate dedicate che l’Ausl lancerà a partire sempre da lunedì. Le sedute, programmate in tutta la provincia e rivolte sia alle persone sane che affette da patologie croniche, saranno ad accesso libero per tutti gli over 12.

Le giornate dedicate coinvolgeranno anche le pediatrie di comunità della provincia, in questo caso per i bambini dai 6 mesi agli 11 anni, sia sani che in condizioni di fragilità.

Per le sedute ad accesso libero si consiglia di portare tutta la documentazione sanitaria in possesso e, se possibile, l’ultimo certificato vaccinale aggiornato, oltre che un documento di identità, il modulo di consenso informato e la scheda di anamnesi (disponibili sul sito internet dell’Ausl) già compilati. In particolare, la nuova formulazione del vaccino anti-Covid, di norma, offre una copertura pari a 12 mesi. La somministrazione è raccomandata a distanza di 6 mesi dall’ultima dose ricevuta o dall’ultima infezione (fa fede la data del test diagnostico positivo), a prescindere dal numero di eventi pregressi (dosi ricevute o diagnosi di infezione).

A Modena , per gli over 12, la prima seduta vaccinale anti-Covid ad accesso libero è in programma lunedì dalle 14 alle 17, presso il Centro Servizi di Baggiovara (Ingresso 1, piano terra) in via Martiniana 21. Sempre a Modena, da lunedì fino al 22 dicembre , è possibile vaccinarsi ad accesso libero tutti i giorni da lunedì a sabato (dalle 10.30 alle 13.00) presso il Punto Vaccinale all’ex Aeronautica in strada Minutara 1.

Le altre date nei Distretti sono: il 12 dicembre a Castelfranco, dalle 15 alle 18, presso il Punto Prelievi della Casa della Comunità ‘Regina Margherita’ in piazzale Deledda (piano terra); il 14 dicembre a Sassuolo, dalle 14 alle 17, presso il Punto Prelievi del Poliambulatorio in via Ruini 2 (piano terra, lato ospedale); il 14 dicembre a Mirandola, dalle 10 alle 12.30, presso il Servizio di Igiene Pubblica in via Lino Smerieri 3 (Ingresso 1, piano terra); il 14 dicembre a Vignola, dalle 14 alle 17, presso il Servizio di Igiene Pubblica in via Libertà 799 (piano terra); il 15 dicembre a Carpi, dalle 9 alle 12, presso il Servizio di Igiene Pubblica in piazzale dei Donatori di Sangue 3 (primo piano); il 15 dicembre a Pavullo , dalle 9 alle 12, presso il Servizio di Igiene Pubblica in viale Martiri 63 (di fronte al Punto unico di prenotazione e assistenza di base).

Anche le pediatrie di comunità hanno programmato una serie di sedute vaccinali anti-Covid ad accesso libero, sia per i bambini sani che affetti da patologie croniche. Si inizia giovedì 14 dicembre a Carpi, dalle 9 alle 16.30, presso la Pediatria di Comunità al Poliambulatorio 2 (piano 1) in Piazzale Donatori di Sangue 3.

Le altre date sono: il 18 dicembre a Castelfranco, dalle 8.40 alle 12, presso la Pediatria di Comunità alla Casa della Comunità ‘Regina Margherita’ in piazzale Deledda (piano 1); il 18 dicembre a Modena, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.10 alle 16.30, presso la Pediatria di Comunità al Centro Torrenova in via Nonantolana 685/S; il 18 dicembre a Sassuolo, dalle 10 alle 16, presso la Pediatria di Comunità in via Fratelli Cairoli 19; il 19 dicembre a Mirandola, dalle 10 alle 17, presso la Pediatria di Comunità in via Lino Smerieri 3; il 20 dicembre a Pavullo, dalle 8.30 alle 12, presso la Pediatria di Comunità in viale Martiri 63; il 20 dicembre a Vignola, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 16, presso la Pediatria di Comunità in via Libertà 799.