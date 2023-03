Covid, omaggio alle vittime "Dobbiamo trasformare il dolore in memoria"

Oggi le Aziende sanitarie modenesi dedicheranno un minuto di silenzio in tutte le proprie sedi, alle ore 12, in ricordo dei 2.485 modenesi deceduti a causa dell’epidemia di Covid-19. Un gesto di vicinanza alle famiglie, per stringersi idealmente a tutti coloro che hanno perso una persona cara a causa della malattia da parte di chi, come medici e infermieri, hanno lavorato instancabilmente in prima linea durante l’emergenza sanitaria. La Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus è stata istituita nel 2022 e si celebra il giorno in cui, nel 2020, i mezzi dell’Esercito contribuirono allo spostamento delle centinaia di bare depositate nel cimitero di Bergamo.

La ricorrenza è stata ricordata anche dal Consiglio comunale di Modena, che in apertura della seduta di giovedì ha osservato un minuto di silenzio. Il presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi ha sottolineato "la capacità del Paese, dai cittadini alle istituzioni, di reagire", rendendo omaggio "a chi ha affrontato la pandemia in prima linea: operatori sanitari e socio-sanitari, nei cui confronti purtroppo in questo periodo si registra un numero crescente di aggressioni, scienziati e ricercatori, pubblici amministratori, operatori della Protezione civile, militari, forze dell’ordine e volontari".

Bandiere a mezz’asta nella sede della Regione Emilia Romagna, a Bologna, dove la Torre sarà illuminata al tramonto. "Tre anni fa il nostro Paese ha affrontato il dolore della pandemia, che anche in Emilia-Romagna ha colpito molto duramente- affermano il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini-. Abbiamo il dovere di trasformare il dolore in memoria perché il sacrificio di quelle vite, in modo particolare di chi ha perso la propria per salvare quella degli altri, non sia superfluo. Come anche la pandemia ha dimostrato, dobbiamo continuare a investire sulla sanità pubblica, mettendo al centro le persone e garantendo il diritto alla salute di tutti, nessuno escluso".

Intanto sono 1.742 i nuovi positivi in regione (214 a Modena) su un totale di 20.736 tamponi eseguiti nell’ultima settimana. I decessi sono 26 (di cui 3 a Modena).