Covid, Stato ingannato. Manomette i fatturati per ricevere i contributi dovrà pagare 100mila euro

Aveva ‘gonfiato’ la dichiarazione del fatturato dell’anno precedente al fine di dimostrare una importante differenza del ricavato rispetto all’anno del lockdown. Con l’accusa di indebita percezione di erogazioni pubbliche ieri un imprenditore 60enne ha patteggiato una pena pari a due mesi e venti giorni di carcere, pena sospesa. Ma, soprattutto, il giudice ha condannato l’imputato anche a restituire la cifra ottenuta, ovvero cinquantamila euro con una sanzione del 100 per cento. Quindi l’uomo dovrà ora versare oltre centomila euro; che ha già iniziato a pagare.

Il 60enne, incensurato, rappresentato dall’avvocato Francesco Cavazzuti ha spiegato di non essersi accorto di aver sbagliato la dichiarazione e di aver indicato per errore una cifra sbagliata. Secondo la procura, invece, l’imprenditore falsificò la dichiarazione proprio al fine di ottenere una cifra superiore a quella a cui avrebbe avuto diritto. Parliamo del bonus contributo a fondo perduto, previsto dal "decreto Rilancio" (Dl n. 34 del 19 maggio 2020), che consisteva nell’erogazione ai titolari di attività d’impresa, di lavoro autonomo e agricole, di una somma di denaro commisurata alla diminuzione di fatturato causata dall’emergenza Coronavirus. Nel 2020, quindi, l’imprenditore dichiarò di aver registrato un fatturato molto più basso rispetto alla cifra incassata nel 2019. L’uomo, infatti, attraverso una falsa dichiarazione aveva dimostrato fatturati esorbitanti rispetto a quelli del 2020, richiedendo quindi il bonus. Subito dopo le erogazioni, però, erano scattati i controlli nei confronti dei beneficiari e diversi erano finiti nei guai proprio per attestazioni mendaci.

Tra questi anche il 60enne modenese, denunciato per indebita percezione di erogazioni pubbliche. L’uomo davanti al giudice ha ammesso di aver riportato nella dichiarazione una cifra non veritiera, spropositata ma ha sostenuto di averla inserita per errore.

Fatto sta che ieri l’imprenditore ha patteggiato la pena a due mesi e venti giorni (il minimo previsto per la tipologia di reato) ma è nei suoi confronti è scattata anche una sanzione del 100 per cento rispetto al bonus incassato. Per questo motivo l’uomo è stato condannato al versamento (a rate) di oltre centomila euro; il doppio rispetto alla cifra che gli era stata riconosciuta dopo la richiesta del contributo. Trattandosi di persona comunque incensurata, all’imputato sono state concesse le generiche.