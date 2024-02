Covili: "Mi preparo sull’Etna. Poi spero nel Giro d’Italia"

Il pavullese Luca Covili, dopo il positivo debutto nella Challenge di Maiorca, sta completando la preparazione in altura sull’Etna assieme ad alcuni compagni della VF Group Bardiani, mentre il gruppo giovani, tra cui il modenese Luca Paletti, completerà lo stage alla tenuta Cicalino in Toscana: "Rimarrò in Sicilia sino al 23 febbraio per completare il ciclo delle ripetute sull’Etna e poi dovrei essere al via della prima corsa in Italia, la 61^ edizione del Trofeo Laigueglia che si svolgerà il 28 febbraio, per poi gareggiare nella corsa a tappe di Coppi e Bartali che dovrebbe concludere il programma della primavera. Spero di poter essere scelto per il Giro d’Italia, corsa che ho dovuto abbandonare lo scorso anno nella terza settimana per problemi intestinali. Proverò quest’anno a ottenere un buon risultato nonostante i tanti chilometri di cronometro, ma sopratutto cercherò di indovinare la fuga buona per centrare finalmente la vittoria", ha detto il portacolori della VF Group di patron Vincenzo Oliva.

E’ pronta al rientro alle gare anche Rachele Barbieri, dopo l’ottimo esordio nell’UAE Tour dove ha debuttato con una bella piazza d’onore nella prima tappa ed ha concluso al sesto posto nell’ultima frazione, raccogliendo lo stesso risultato nella classifica finale a punti. "Domenica sarò al via dell’Omloop van het Hageland (Belgio)e poi il 27 sarò in gara al Samyn sperando che nel Nord Europa la condizione sia buona", ha confermato la campionessa di Stella di Serramazzoni. Non sarà al via della prima corsa belga dell’Hageland la fioranese Gaia Masetti rientrata dall’Australia con una leggera indisposizione: rientrerà alle Strade Bianche nel primo weekend di marzo.

Andrea Giusti