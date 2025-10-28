Cpc, ok al progetto esecutivo. Si riqualifica via del Tirassegno

Via del Tirassegno a Modena sarà riqualificata, con un miglioramento della percorrenza pedonale della via, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la piena messa sicurezza dell’attraversamento pedonale, e la desigillazione di alcune aree mantenendo gli spazi di sosta presenti nel comparto. Intanto, nell’area è già entrata in funzione la rotatoria tra via delle Suore e strada Sant’Anna.

La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di via del Tirassegno, i cui lavori saranno aggiudicati entro fine anno, nell’ambito delle opere di urbanizzazione dell’intervento di ampliamento del comparto industriale produttivo e di servizi dell’impresa Cpc Mcam. Si tratta del terzo intervento dei sette previsti dal Programma di interventi pubblici che concorreranno alla complessiva riqualificazione del rione Sant’Anna approvato dalla Giunta comunale. Il documento è stato deliberato dopo che lo scorso anno, il Consiglio comunale aveva dato il via libera all’ampliamento del comparto approvando anche una mozione di indirizzo politico relativa, appunto, alle nuove opere nel rione.

"Stiamo mantenendo gli impegni che, con delibera di Giunta, ci siamo presi con cittadini e imprese del rione Sant’Anna – evidenzia l’assessore ai Lavori pubblici e Mobilità Giulio Guerzoni –Abbiamo approvato sette interventi di opere pubbliche: questo di via del Tirassegno è il terzo che finanziamo e siamo già al lavoro per il quarto e il quinto investimento, che riguardano nuovi alberi e dotazioni di verde, oltre che un’area sportiva. La scorsa settimana – aggiunge – insieme all’assessora Carla Ferrari, abbiamo fatto un sopralluogo, con i cittadini, il Gruppo Volontari Verdi e i tecnici comunali proprio per decidere insieme come impostare i progetti".

I primi due interventi riguardano il giardino scolastico della scuola Anna Frank a mitigazione del clima acustico, già concluso, e la realizzazione di una nuova area giochi inclusiva e di alberature nelle aree verdi del rione Sant’Anna, in ultimazione in questi giorni. Le ulteriori azioni che seguiranno riguarderanno appunto l’implementazione di alberature e aree verdi di uso pubblico, oltre che dello spazio sociale nel rione Sant’Anna, la ristrutturazione dell’immobile a destinazione sociale di proprietà comunale di via Delle Suore 215, che attualmente ospita l’Associazione culturale islamica, e la realizzazione di spazi aggregativi outdoor di prossimità.