Cpl, un nuovo investimento per il futuro

Il vicepresidente Emilia-Romagna Vincenzo Colla torna nella Bassa per tenere a battesimo il progetto industriale di Cpl Concordia, realizzato per accompagnare l’innovazione e la transizione energetica della azienda e del Paese, attraverso il potenziamento della propria capacità operativa e il miglioramento del servizio ai clienti, puntando su tecnologie avanzate e processi più efficienti. Nel suo ritorno in terra nord-modenese l’esponente della Regione, assessore a Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e ricerca, ha fatto tappa ieri pomeriggio prima a Concordia, dove ha inaugurato la nuova palazzina Cpl Concordia dedicata allo stoccaggio dei principali componenti degli impianti energetici.

Cpl Concordia con la nuova struttura, che sorge su un’area industriale dimessa, attigua alla propria sede, dove un tempo c’era la fabbrica di confezioni "Romy", continua a investire e a rafforzare la propria presenza sul territorio. La nuova palazzina, che si estende su una superficie complessiva di 4.800 mq, di cui 2.400 coperti e 2.400 scoperti e che è stata ultimata dicembre scorso, rappresenta per la cooperativa della Bassa un investimento strategico per migliorare la gestione logistica e ottimizzare le operazioni aziendali, rafforzando ulteriormente la sua efficienza operativa.

"L’inaugurazione di oggi – ha dichiarato il presidente di CPL Concordia, Paolo Barbieri - testimonia il nostro impegno concreto a investire sul territorio, consolidando la nostra storica presenza e guardando con determinazione al futuro. Cresciamo nelle forniture di impianti ad alto valore tecnologico e nelle tecnologie rinnovabili che per noi rappresentano un obiettivo strategico e per assicurare un futuro al paese". Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato anche le sindache di Concordia, Marika Menozzi, e di San Possidonio, Veronica Morselli. "Questa inaugurazione ha rimarcato la sindaca Menozzi - è un segnale importante per il nostro territorio, poiché dimostra come sia possibile conciliare crescita economica, riqualificazione urbana e attenzione all’ambiente".

"Questo investimento di CPL Concordia rappresenta un chiaro esempio del dinamismo e della capacità imprenditoriale che contraddistingue l’Emilia-Romagna – ha dichiarato il vicepresidente Colla – E’ inoltre la dimostrazione tangibile della capacità del nostro territorio di essere protagonista di una transizione ecologica che trova nel settore energetico uno dei principali ambiti in cui si sviluppano soluzioni tecnologiche all’avanguardia".

