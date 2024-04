Cpl, inchiesta verso la chiusura

Concordia, 3 giugno 2015 -

L’inchiesta sulla metanizzazione dell’isola di Ischia che coinvolge gli allora vertici della cooperativa Cpl Concordia è in dirittura d’arrivo. Nel senso che, a quanto trapela dalla procura, entro un mese si dovrebbe procedere con la chiusura dell’inchiesta ed il relativo invio agli indagati del 415 bis. Un’indagine divisa a metà, dove la procura di Napoli indaga i presunti corrotti (dal sindaco Pd dell’isola, Giuseppe Ferrandino in giù) e Modena, invece, lavora sui possibili corruttori (a partire dall’ex presidente di Cpl Concordia, Roberto Casari). Non è, questo, l’unico aggiornamento importante che viene dal fronte degli inquirenti. Difatti si fa più chiaro il motivo che ha portato recentemente, giovedì scorso, i carabinieri nella sede di Cpl, a Concordia appunto. La perquisizione, con relativo (e ingente) sequestro di documenti riguarderebbe gran parte degli atti firmati relativi alla ‘governance’ della coop, nel periodo dal 2001 all’altro ieri. Perché questo? Perché i pm vogliono capire se ci siano state responsabilità a livello di organi di controllo interni alla cooperativa.