Cra Gorrieri, bella ma non basta: "Inaugurazione che sa di beffa. Il Comune non investe sugli anziani"

Taglio del nastro ieri pomeriggio per la Casa residenza anziani Vittoria ed Ermanno Gorrieri di Modena, costruita in via Padovani dalla cooperativa sociale Domus Assistenza su un terreno concesso in diritto di superficie dal Comune. L’ha realizzata con un finanziamento in proprio di 8 milioni di euro e la gestirà per 60 anni. "Per recuperare l’investimento dovremo attendere 56 anni, ma contemporaneamente garantiremo ai soci qui impegnati, insieme a condizioni migliori di lavoro, un impiego stabile che li porterà fino alla pensione – ha sottolineato il presidente di Domus Assistenza Guido Gilli – Le persone che vivranno qui potranno godere di servizi adeguati e innovativi, con buona pace di coloro che, a causa dei lutti causati dalla pandemia, avevano recitato il de profundis delle Case residenza anziani".

Sulla nuova struttura infuria il dibattito. La consigliera del Movimento 5 stelle Enrica Manenti rimarca come la Casa di via Padovani "garantirebbe standard elevati agli ospiti ma purtroppo, dovendo assorbire la totalità degli anziani che usciranno dalla Cra Ramazzini in dismissione, non inciderà di fatto sull’offerta totale di posti convenzionati disponibili nel comune e sulla riduzione delle liste di attesa". A questo va aggiunto il fatto che "il resto del piano di realizzazione di 4 nuove Cra lanciato dal Comune nel 2018, e comprensivo anche della nuova Cra in via Padovani, è sostanzialmente rimasto al palo. La notizia che a giugno dovrebbero partire i lavori per la nuova Cra alla Madonnina è positiva, ma nulla incide sulla riduzione nel breve e medio termine delle liste di attesa. È necessaria anche una rete di protezione domiciliare".

Più duri i commenti della parlamentare di Fratelli d’Italia Daniela Dondi: "È un’inaugurazione che sa di beffa, sia perché gli anziani non sono già dentro e neppure ci andranno presto perché l’opera non è terminata e le certificazioni mancano. Fu decisa nel 2018, ma solo ora si intravede la fine del cantiere. Il sindaco posò poi la prima pietra nel 2020,ma dopo la prima pietra nulla accadde, come nulla accadde in merito alle altre tre Case residenza promesse, ripromesse e tornate a promettere. Gli anziani non sono, d’altra parte, mai stati una priorità dell’amministrazione Muzzarelli, che si è distinta per la propensione a costruire dovunque e comunque: l’abbiamo ben compreso quando il Centro per i Disturbi cognitivi e Demenze è stato relegato all’RNord, esponendo i fragili a situazioni potenzialmente pericolose in considerazione dei problemi di sicurezza che ci sono".

Pollice verso anche dal candidato sindaco di Modena volta pagina, Possibile e Unione popolare Claudio Tonelli: "Non solo hanno impiegato il doppio, ben sei anni, a costruire un’unica Cra delle quattro promesse ma anche in quella realizzata si è cambiato il progetto iniziale a favore dei bilanci della cooperativa privata Domus ed a discapito del pubblico, cioè dei posti accreditati a tariffe dimezzate". Il problema "è che il Comune non vuole investire sui servizi per gli anziani (in compenso spenderà 8 milioni per 40 rotonde!). Nella sua smania di privatizzare tutto Muzzarelli vuole privatizzare anche la costruzione delle strutture assistenziali, quindi se il privato non trova profittevole farlo non avremo nuovi servizi. Per questo centinaia di anziani sono in lista di attesa, si entra nelle Cra solo per decesso di un ospite".