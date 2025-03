Cra, i risultati dei questionari: "Tutte promosse: voto 8 e mezzo"

Dai servizi alberghieri agli ambienti, dalla qualità dell’assistenza sanitaria alle attività di animazione, passando per i servizi alberghieri e la professionalità del personale alle visite: "Sono state promosse a pieni voti le Cra (Casa residenza anziani) di Modena con il voto di 8 e mezzo". A riferirlo è il Comune a proposito dei risultati dell’indagine di gradimento sui servizi nelle 15 Cra accreditate sul territorio. A valutare il sistema dei servizi erogati dalle strutture residenziali per anziani non autosufficienti sono stati familiari e amministratori di sostegno che hanno risposto all’indagine di gradimento proposta dal Comune di Modena per rilevare il livello di qualità dei servizi.

"La rilevazione, che coinvolge i familiari degli ospiti, consente una valutazione dell’intero sistema con l’obiettivo di garantire i livelli qualitativi dell’offerta e una buona qualità della vita agli anziani delle strutture e, al tempo stesso costituisce un’importante occasione di confronto sul gradimento dei servizi", sottolinea l’assessora Francesca Maletti, che partecipa ora agli incontri nelle singole Cra per illustrare gli esiti del sondaggio: il primo si è svolto martedì, i restanti sono in programma a ruota nelle prossime settimane.

Sono oltre 700 gli anziani ospiti delle Cra accreditate a Modena, 795 i questionari inviati (in taluni casi a più di un referente per ospite) all’indirizzario fornito dalle singole strutture. "I 362 questionari restituiti debitamente compilati configurano un tasso di risposta pari al 45,6% che varia a seconda delle strutture".

Significativa tra le altre la valutazione complessiva di 8,5 per l’assistenza sanitaria. "Analoghi altri risultati li ottengono gli animatori (con una media che si avvicina al 9) per quanto riguarda la categoria che misura qualità e varietà delle attività di animazione in ogni struttura". Generalmente "positivo è il giudizio anche rispetto alle aspettative iniziali, nonché sul riconoscere che ’il familiare è trattato con la dignità e il rispetto che merita’ così come ’sull’empatia e la vicinanza che il personale dimostra nei confronti dei familiari degli ospiti’".