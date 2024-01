Cra Ramazzini, controlli dei Nas. Tutto in regola

I Nas avrebbero fatto controlli alla Cra Ramazzini di Modena, al centro di recente di numerose polemiche per la qualità dei pasti serviti. Il caso era scoppiato dopo Capodanno quando al cenone agli anziani sono stati offerti pasti giudicati ‘immangiabili’. I familiari degli ospiti hanno poi segnalato come in altre occasioni ci fossero stati disagi, con pietanze crude o troppo dure da masticare. L’Ausl aveva rassicurato sul fatto che vengono fatti controlli periodici.

Ora trapela la notizia che alcuni giorni fa i carabinieri del Nas hanno ispezionato la struttura ma non avrebbero controllato nello specifico i pasti sotto accusa, ma in generale gli ambienti. E’ possibile dunque che si tratti di un controllo periodico e non legato alle recenti polemiche. In ogni caso, a quanto emerge, non sarebbero state trovate irregolarità di nessun tipo.

L’attenzione sulla situazione resta massima, anche da parte delle forze politiche e sindacali.