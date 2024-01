Cra Ramazzini, la rabbia dei parenti: "Pasta impossibile da masticare, banane ’nere’ e hamburger crudi"

Gnocchetti rifiutati dalla maggior parte degli ospiti perché il pomodoro era "molto acido", crocchette di pesce "semicrude", hamburger "completamente crudi" all’interno oppure polenta "talmente secca da non riuscire a staccarla nemmeno dal cucchiaio". Sono solo alcune delle segnalazioni inviate in questi mesi da Cristina Barbieri, coordinatrice della Cra Ramazzini che, con grande coraggio si è fatta portavoce dei disagi degli anziani ospiti della struttura, chiedendo che agli stessi venga riservato un trattamento più ‘umano’. Da tempo, infatti, i pasti propinati agli anziani risulterebbero immangiabili.

La foto dei piatti serviti agli stessi l’ultimo giorno dell’anno non può che lasciare sgomenti.

A confermare come non così di rado i pasti che vengono distribuiti agli ospiti della Ramazzini siano a dir poco improponibili sono i parenti degli stessi anziani. "Spesso vengono propinate banane nere o mandarini da buttare – sottolinea Lidia Masala –. Non dico che sia così tutti i giorni ma queste situazioni avvengono spesso e durante le feste, ad esempio tra le altre cose hanno portato i cannelloni con una pastella talmente dura da risultare impossibile da masticare. Era una crosta unica – sottolinea – ma tanti residenti hanno le protesi e non riescono a mangiare questo tipo di alimenti. Stessa cosa per la pasta che spesso viene servita praticamente cruda. Un’altra volta – continua – hanno consegnato i tortelli con la ricotta lasciati nel piatto da tanti ospiti poiché risultavano completamente crudi. Io, nei fogli del gradimento, avevo segnalato queste problematiche e oggi mi dispiace di non aver messo il nome, visto che sono anonimi".

Masala sottolinea di recarsi nella Cra Ramazzini ogni giorno. "Aiuto mio marito perchè è stato colpito da una malattia degenerativa che gli ha procurato sordità e afasia – spiega ancora – è entrato a marzo in struttura e resto accanto a lui, durante i pasti, per aiutarlo a spiegarsi. Anche oggi (ieri) i maccheroni non erano cotti: altre persone come lui li hanno lasciati nel piatto così come alcune rondelle verdi gelatinose che nessuno ha capito cosa fossero. Parliamo di persone anziane e malate ma questo non vuole dire che non abbiano appetito – afferma la donna – in alcune occasioni per pranzo hanno servito solo un pezzetto di pizza. Per fortuna ci sono le cuoche, che sono le ragazze della cucina, che distribuiscono i pasti e cercano sempre di aiutare e trovare qualcosa di diverso, ovviamente se ce l’hanno".

A sottolineare come vi siano da tempo criticità relative ai pasti è anche la figlia di un altro residente. "Vorrei portare la mia testimonianza relativamente al gradimento dei pasti offerti agli anziani – sottolinea –. Mio padre è stato residente nella Cra Ramazzini per 16 mesi e quando gli ho chiesto cosa ne pensasse dei pasti mi ha risposto ’A’ s’ dver magner’ che, tradotto letteralmente significa ’si deve mangiare’. Chi conosce le sfumature del dialetto sa bene che tale locuzione implica un giudizio di non apprezzamento, se non addirittura di negatività – sottolinea la donna – a parte il giudizio personale di mio padre, posso dire che ho sentito parecchie lamentele da parte degli ospiti. Annualmente viene fatta una riunione, alla quale vengono invitati tutti i familiari per un aggiornamento sulle attività della struttura, ovvero vengono riportate, in forma anonima per tutelare la privacy, le opinioni dei residenti sui vari aspetti della loro vita.

Il tasto dolente – posso confermarlo – è sempre il cibo: scotto che sembra colla, privo di sapore, poco buono o impossibile da masticare: questi sono i commenti degli ospiti".

"Per questo motivo – conclude – colgo l’occasione per ringraziare il personale e, in particolare la coordinatrice della struttura che si è assunta la responsabilità di rendere pubblico il problema".