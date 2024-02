’Cracra PunK’. Così i burattini vanno in scena

"Cracra PunK" di Fontemaggiore Teatro,

è uno spettacolo di burattini che viene rappresentato oggi alle 16.00 al Teatro del Popolo di Concordia. La storia è quella di Bebè che, diventato un ragazzo appassionato di musica Punk, è mosso da una vivace curiosità verso le proprie origini che cerca di ricostruire.

Grazie, anche e soprattutto, alla cicogna Tiresia. Caduto dal cielo per una svista della cicogna, un neonato si trova davanti alla porta di Ada, la signora Morte. Come resistere di fronte a tanta tenerezza? Così Ada si abbandona a un desiderio impossibile: diventare mamma.

I giorni passano fra giochi sulla neve, indovinelli, ninne nanne e Bebè diventa un ragazzo, appassionato di musica Punk. Insieme alla cresta blu sorge in testa la domanda finora evitata: chi è suo padre?

Ada non ha una risposta pronta e per tenerlo con sé inventa una storia impossibile.

Da quel momento per

Bebè non rimane che partire in cerca dei genitori con un "complice" speciale: la cicogna Tiresia. Testo e regia di Gigio Brunello, lo spettacolo è consigliato per un pubblico di bambini dai 4 anni in su. Burattini e scene di

Marco Lucci e voci del Sig. Formicola e Marco Lucci. "Cracra Punk" è il secondo appuntamento di Sciroppo di Teatro il progetto curato

da Ater Fondazione che porta in scena 73 spettacoli in 25 comuni dell’Emilia-Romagna.

Alberto Greco