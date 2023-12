"Crea conflitti sociali". Lanciata una petizione

Oltre duemila e cinquecento firme per rimuovere l’installazione da piazza XX Settembre. Parliamo del Carro A(r)mato dell’artista Lunati contro il quale è stata lanciata una petizione. Infatti proprio giovedì sono state inviate al sindaco Muzzarelli 2586 firme raccolte su Change.org dalla petizione, lanciata da una cittadina modenese e organizzata con l’obiettivo appunto di rimuovere il carro armato dalla piazza. Le firme, 2770 ora, sono state raccolte da sabato 16 dicembre ad ora e sono state inviate con una mail dove sono state esposte le ragioni della richiesta avanzata dai cittadini. "Siamo consapevoli che l’installazione non è stata progettata ed installata direttamente dal comune di Modena, ma dall’associazione "Modena amore mio", tuttavia siamo a conoscenza del fatto che le procedure di occupazione del suolo pubblico prevedono un benestare dell’Amministrazione stessa – sottolineano - per questo ci rivolgiamo a Lei. Siamo tanti cittadini e tante cittadine che, a livello individuale, senza alcun coinvolgimento politico o partitico, ma come cittadini attivi e propositivi, ci sentiamo indignati dalla suddetta installazione". I firmatari sottolineano di essere stati spinti nella citata iniziativa dal desiderio di dialogo, partecipazione e protagonismo del territorio in cui vivono. "Per questo ci terremmo che leggesse le motivazioni che ci hanno spinto a questo passo e ci aspettiamo dall’amministrazione del nostro territorio una risposta motivata, coerente e dialogante con tutte le parti". La petizione è stata appunto lanciata da una modenese che, all’interno della stessa ha sottolineato di essere preoccupata dalla presenza del "carro amato".

"Un carro armato guidato da Babbo Natale, in Piazza XX Settembre: questo oggetto non solo avvicina bambini ed adulti alla guerra, rendendola concepibile, ma è anche divisivo per la nostra comunità – afferma la donna. Essendo in un luogo pubblico, può creare conflitti sociali invece di promuovere il rispetto reciproco che tutti desideriamo. Inoltre, normalizza la presenza di armi nella nostra città e non ha nulla a che vedere con lo spirito natalizio. Secondo I’Unicef – ribadisce la promotrice della raccolta firme -, l’esposizione dei bambini a immagini di guerra può avere effetti psicologici negativi. Non abbiamo bisogno di ulteriori conflitti sociali ma di rispetto; soprattutto per un carro armato che spara solo se inserisci 1 euro a favore di Save the Children. Chiediamo quindi alle autorità locali di rimuovere questo carro armato dalla piazza per garantire che Modena rimanga una città accogliente e pacifica durante le festività natalizie e tutto l’anno".