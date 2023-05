"Creatività e incontri, lavoro mai noioso I progetti con le scuole tra i più importanti"

Elisabetta Marcon e Cristina Picchietti, le bibliotecarie di San Felice sP rispondono alle curiosità degli alunni.

Come giudichereste il vostro lavoro con una parola?

E: Versatile

C: Avventuroso

Cosa vi piace del vostro lavoro?

E: È la varietà ciò che mi piace di questo lavoro. Non è monotono, non facciamo mai sempre le stesse cose. Ci occupiamo dell’aspetto più tradizionale legato all’iter del libro. Curiamo anche l’aspetto della promozione quindi la comunicazione all’esterno, la promozione della lettura rivolta alle scuole.

C: Io invece ti dico creatività perché ho l’opportunità, con questo lavoro, di fare anche cose nuove e diverse dove è richiesto il mio contributo. Una cosa che ho imparato a fare, che mi piace molto, sono le locandine per le iniziative oppure le proposte di lettura. Scelgo un argomento e vedo quali libri posso proporre alla mia utenza. Ad esempio ho realizzato un percorso per i bambini sulla preistoria.

Quali sono i vantaggi del vostro lavoro?

E: Ci mettiamo sempre in discussione, non ci annoiamo mai!

C: Un vantaggio importante è conoscere tante persone diverse. Organizzando la Giornata della Memoria, io ed Elisabetta abbiamo conosciuto persone che hanno vissuto sulla loro pelle questa tragedia. Per me è stato molto emozionante, il primo anno che ho lavorato qui, conoscere Piero Terracina. Abbiamo incontrato anche Helga Schneider, una scrittrice che ha vissuto per un breve periodo, insieme al fratello, nel bunker di Hitler. Abbiamo avuto anche la fortuna di conoscere Margherita Hack, l’astrofisica.

E: L’incontro con Helga è stato veramente toccante. Poi abbiamo instaurato rapporti di collaborazione, per esempio, con Barbara Baraldi, una scrittrice sanfeliciana che incontra tutti gli anni i ragazzi di seconda e terza media.

Nel futuro avete in mente di organizzare dei progetti per o con la scuola?

Sì, i progetti con le scuole non mancano mai. Non smetteremo mai di organizzarli. È una parte molto importante per noi lavorare con le scuole e quindi con voi ragazzi.

A chi consigliereste questo lavoro?

E: A chi è sempre pronto a mettersi in discussione: le cose cambiano e non bisogna essere rigidi nelle proprie posizioni ma versatili.

C: A chi è paziente dato che bisogna lavorare con persone che hanno esigenze diverse. Bisogna essere sempre gentili.

La gentilezza aiuta sempre.