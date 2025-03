Credit Reputation Award, premiata la Chimar di Limidi

Prestigioso riconoscimento per la Chimar di Limidi, premiata tra le centotrenta migliori aziende d’Italia ai Credit Reputation Award 2025. Un premio organizzato da MF CentraleRisk per le imprese che secondo la Centrale Rischi di Banca d’Italia si sono distinte nel 2024 per puntualità e trasparenza nei rapporti con gli Istituti di credito, coniugando affidabilità finanziaria e scelte strategiche e un approccio consapevole, affermandosi come esempi di eccellenza nei rapporti con i partner bancari e nella sostenibilità economica.

L’Emilia-Romagna si conferma terra di eccellenze, con 17 imprese, protagoniste con un modello in grado di apportare crescita e valore. Tra queste, sono 8 le realtà che si riconfermano nel 2025, a testimonianza di un impegno costante, continuità e solidità, mentre 9 sono le new-entry tra cui appunto Chimar.

"L’azienda di Limidi di Soliera – recita la scheda del premio – è una delle realtà più strutturate in Italia, impegnata a divenire un vero e proprio punto di riferimento nel campo della logistica industriale, dei servizi logistici e della progettazione e produzione di imballaggi industriali, affiancandosi come vero e proprio partner strategico di aziende manifatturiere".