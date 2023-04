Crediti finti, in manette due imprenditori. Sequestrati oltre 7 milioni

Avevano scelto proprio Modena per creare la propria ‘centrale operativa’ da cui partivano fatture inesistenti. Infatti nella nostra città avevano aperto una società di innovazione tecnologica che in realtà movimentava solo carta. Di fatto da qui partiva una serie di fatture false per originare crediti con il fisco inesistenti. Crediti poi ceduti a imprenditori a prezzi superiori del 20% rispetto al valore nominale, al fine di abbattere le imposte. A scoprire la frode milionaria sono stati i finanzieri di Modena che ieri hanno arrestato due imprenditori, uno raggiunto a Milano e l’altro a Napoli. L’inchiesta è partita proprio dalla società modenese, aperta dall’imprenditore milanese finito in carcere. Tra l’altro gli stessi falsi crediti erano stati utilizzati dagli indagati, 34 in tutto, al fine di risanare una squadra di calcio di serie C, ovvero il Novara. Il gip ha emesso anche un’ordinanza reale del sequestro preventivo di quasi 7,5 milioni nei confronti dei due imprenditori, ritenuti i promotori dell’associazione a delinquere che aveva come scopo proprio quello di compiere una serie indeterminata di reati societari e fiscali finalizzati all’effettuazione di indebite compensazioni, utilizzando crediti tributari inesistenti. I diversi indagati, residenti nel Nord Italia secondo quanto emerso in sede di indagine, erano collegati l’uno all’altro e avevano nel tempo aperto varie società, tra cui quella modenese - che era un po’ la base dei traffici illeciti -, a loro direttamente o indirettamente riconducibili distribuite. L’associazione si avvaleva di consulenti fiscali compiacenti che permettevano di presentare bilanci societari riportanti fatti materiali rilevanti, non rispondenti al vero e modelli dichiarativi Iva con dati fittizi. Ciò, appunto, al fine di far emergere crediti fiscali inesistenti per sette milioni e mezzo di euro. I militari hanno sottoposto a sequestro preventivo disponibilità finanziarie, beni immobili e mobili registrati per un valore complessivo pari ad oltre 2,5 milioni di euro. Tra questi anche una Maserati.

v.r.