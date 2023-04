Crediti fiscali inesistenti, due arresti della Finanza

Modena, 21 aprile 2023 – Crediti fiscali inesistenti: la Finanza arresta due persone a seguito di complesse indagine partite nel 2021. I due farebbero parte di una associazione a delinquere specializzata in reati tributari e fiscali.

Nell’ambito dell’indagine sequestrati preventivamente beni per quasi 7 milioni e mezzo di euro. Nell’ordinanza del gip è riportato come i due avrebbero effettuato indebite compensazioni utilizzando crediti fiscali, tributari, in realtà inesistenti.

Il provvedimento cautelare nasce da un’indagine del 2021 che vedeva iscritte nel registro 34 persone. In sostanza la Finanza modenese, fa sapere la procura in una nota, avrebbe scoperto che attraverso diverse società del centro e nord Italia, l’associazione a delinquere avrebbe presentato bilanci non rispondenti al vero e modelli dichiarativi di Iva con dati fittizi.

Nelle indagini si fa riferimento anche al fatto che alcuni degli indagati avrebbero rilevato la proprietà di una squadra di calcio all’epoca militante in Serie C e poi dichiarata fallita che era in una grave situazione debitoria, situazione che sarebbe poi stata risanata grazie all’utilizzo di crediti fittizi per tre milioni di euro circa.

Gli indagati sottoposti a misura cautelare sono stati rintracciati a Modena e a Napoli. Tra i beni sottoposti a sequestro ci sono una Maestri, un appartamento nel centro di Napoli e un deposito commerciale a Sirmione sul lago di Garda.