"Creiamo comunità energetiche"

Si è parlato di comunità energetiche, di legalità e della sicurezza del territorio di Castelfranco durante il consiglio di sede Lapam Confartigianato, a cui hanno partecipato anche il presidente generale Gilberto Luppi e il segretario generale dell’associazione Carlo Alberto Rossi.

L’incontro è stata l’occasione per ribadire "l’importanza di momenti come il consiglio, fondamentali per uno scambio di opinioni e di vedute per una crescita dell’associazione e del territorio". Tra i temi toccati, quello legato all’energia. "Da parte dell’associazione c’è la forte volontà di ipotizzare la realizzazione di una comunità energetica, coinvolgendo imprese, cittadini ed enti locali". Il territorio di Castelfranco sta già oggi sperimentando un nuovo approccio sull’utilizzo dell’idrogeno e del gas metano come combustibile ibrido per il riscaldamento delle abitazioni residenziali: il Consiglio ha deciso allora di promuovere un incontro con l’amministrazione per co-progettare una futura iniziativa.