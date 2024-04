Cremonini Academy, a lezione dai professionisti della ristorazione

Si è tenuto ieri alla ‘Cremonini Academy’, nella sede del Gruppo Cremonini a Castelvetro, il ‘Career Talks’ firmato Chef Express, l’evento dedicato agli studenti degli istituti superiori, alberghieri, scuole di formazione per orientarsi nel mondo del lavoro e conoscere meglio le varie professioni del mondo ristorazione. Si tratta del primo evento di radio edutainment in Italia, organizzato da RadioSpeaker.it e condotto da Giulio Beronia – autore, podcaster e divulgatore di temi legati al mondo HR, Inclusion, People & Culture – con Alessandra Bellotti. L’iniziativa ha l’obiettivo di connettere direttamente il mondo delle scuole con i professionisti della ristorazione per favorire un dialogo concreto e aperto, volto a indagare i retroscena e le opportunità professionali offerte da un settore dinamico e sfidante.

Professionisti del mondo della ristorazione, recruiter, esperti hanno raccontato la propria esperienza ai microfoni di Career Talks in live streaming, di fronte ad un pubblico di giovani studenti degli Istituti alberghieri, alcuni in presenza e altri in collegamento da tutta Italia. Un’occasione per confrontarsi sulle criticità ma anche sulle tante opportunità, personali e professionali, offerte dal settore, raccontate direttamente dai protagonisti della ristorazione.

Due ore di dialogo e anche di intrattenimento che ha permesso ai giovani studenti di aprire una porta sul proprio futuro e di raccogliere consigli e suggerimenti su come orientarsi nel mondo del lavoro.

Chef Express ha contattato gli Istituti e invitato gli studenti a partecipare all’iniziativa anche grazie al supporto e all’intervento dei propri Area Manager e Store Manager attivi sui diversi territori, a conferma della volontà della società di rafforzare le relazioni e avviare collaborazioni sempre più sinergiche tra il mondo della scuola e realtà aziendale.

Tra gli ospiti, anche le testimonianze di due volti molto noti: lo Chef Roberto Valbuzzi, famoso Chef italiano e volto della TV e dei social, con cui Chef Express collabora da quasi 10 anni, e Aurora Cavallo, content creator conosciuta anche come Cooker Girl.