"Cresce il numero di famiglie in difficoltà"

Sono numeri in crescita preoccupante quelli del bilancio 2023 di ‘Unione Non Spreca’, progetto di comunità che si basa sul concetto di "unione", una rete di partner nata nel 2021 nel territorio delle Terre d’Argine che ha messo in connessione le cinque realtà che da anni si occupano di garantire aiuto alimentare e sostegno alle persone in difficoltà del territorio: Porta Aperta Odv Carpi, Cooperativa Sociale Eortè di Soliera, circolo ANSPI la Sassola di Campogalliano, associazione di volontariato "V Zona" di Novi e la Cooperativa Sociale il Mantello di Carpi. Sono i numeri stessi a parlare: lo scorso anno è stato dato supporto a 327 famiglie sul territorio dell’Unione per un totale di 1010 persone. Sono stati distribuiti oltre 100 tonnellate di alimenti e 7.4 quintali di prodotti per l’igiene personale da parte di oltre 90 volontari che hanno dedicato oltre 13.000 ore del loro tempo. A questi si aggiungono numerosi donatori tra supermercati, aziende agricole, attività commerciali, forni, farmacie, parrucchieri, gommisti, cinema, pizzerie e altri ancora. "Il progetto è coordinato dai Servizi Sociali dell’Unione – spiega Valentina Pepe, di Eortè (ente capofila) – e ha l’obiettivo di recuperare alimenti e prodotti di prima necessità che vanno a scadere, mettendoli a disposizione delle famiglie più bisognose. Ma oltre alla distribuzione di quello che viene recuperato viene dato alle famiglie un sostegno a 360 gradi". Le famiglie bisognose hanno diritto a beni di prima necessità ma anche a supporti svariati, che vanno dall’acquisto di latte e pannolini per le famiglie con bimbi neonati (come accade grazie alla Caritas di Campogalliano) all’assistenza nella compilazione di domande per chi non ha le necessarie competenze digitali (grazie allo sportello informativo gestito dal Mantello, che si focalizza soprattutto sull’alfabetizzazione digitale), dal servizio del parrucchiere fino a una pizza, o al calzolaio. Utenti finali non sono solo stranieri, ma anche tanti italiani, specialmente famiglie monogenitoriali che sono in crescita e che faticano a sostenere tutte le spese per la gestione della vita quotidiana.

"Questa è una delle tante azioni che mettiamo in campo come Servizi sociali dell’Unione – ha proseguito la responsabile Ramona Vai – ed è particolarmente virtuosa perché si tratta di azioni concrete. Le famiglie prese in carico non ricevono euro i contanti, bensì ‘punti’ che servono per ottenere i ben o i servizi. La loro è una presa in carico lunga, che può durare mesi e che richiede per la gestione una macchina complessa, consolidata e implementata nel tempo, e che comporta un sostanzioso impegno economico da parte dell’Unione, all’incirca 118mila euro che vanno principalmente in rimborsi spese per il terzo settore. Grazie a questi aiuti, andiamo a soddisfare ben il 60% per cento del fabbisogno di una famiglia".

Maria Silvia Cabri