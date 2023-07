Cresce il patrimonio della Delfini "Una biblioteca vivente antimafia"

Modena si dota di uno strumento innovativo e curioso per sensibilizzare sui temi della legalità e della lotta alle mafie, utile soprattutto ai cittadini più giovani. Si tratta della "Biblioteca Vivente dell’Antimafia" promossa dal "CUP Comitato Unitario dei Professionisti della provincia di Modena" insieme a Comune e cooperativa Open Group Libera Radio: è stata donata alla biblioteca Delfini (andrà dunque a prestito come i libri) e sostanzialmente è una composizione visiva di 8 video editorialmente curati con interviste a chi si occupa di contrasto alla criminalità organizzata, presente purtroppo anche nel nostro territorio come hanno mostrato alcune vicende.

Di questo utile strumento digitale, voluto appunto dalle associazioni dei professionisti modenesi, si è parlato lunedì ai Giardini ducali nell’ambito di un appuntamento non musicale del cartellone estivo della città "I giardini d’estate", a cui sono intervenuti alcuni protagonisti della Biblioteca Vivente. Alla serata - introdotta dai giornalisti Federico Lacche e Marcello Marchesini con la presenza dell’assessore alla cultura Andrea Bortolamasi, del presidente del Cup Giuliano Fusco e di Anna Allesina coordinatrice della commissione contrasto ala mafia e corruzione del Cup - hanno preso parte anche il sociologo Marco Omizzolo e la docente all’Università di Bologna Stefania Pellegrini che compongono la Biblioteca stessa con Giovanni Tizian, Giulia Migneco, Marcello Ravveduto, Ciro Corona, Gaetano Saffioti e Pierpaolo D’Arienzo.

"Il contrasto alle mafie - dice la professoressa Pellegrini - va affrontato in rete, da vari punti di vista perché la criminalità organizzata è un fenomeno con tante facce che non si comprendono da una unica prospettiva. Pensiamo ad esempio alla mafia dei pascoli che si arricchisce tantissimo rubando i fondi europei con gli allevamenti finti e la carne non controllata che finisce sulle nostre tavole. Non si può abbassare la guardia perché il danno sociale è elevato e l’attenzione di tante categorie professionali come quelle raggruppate nel Cup è fondamentale". "Ho aiutato - dice il sociologo Omizzolo - i migranti Sikh che erano schiavi nell’Agro Pontino visto che il tema del lavoro nel contrasto alle mafie è un settore chiave. Mi occupo anche degli appalti della logistica e del riciclaggio e cerco di fare sistema con molti altri che si battono con noi. Attenzione, perché quando la mafia entra nella stanza dei bottoni la democrazia muore".

Stefano Luppi