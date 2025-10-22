Giocate a pallone
Modena
Modena
22 ott 2025
REDAZIONE MODENA
Cresce la popolazione trainata dagli immigrati

Sono 711.214 gli abitanti nella nostra provincia, il 13,9% dei residenti è straniero. Progressivo invecchiamento generale con un aumento sensibile degli over 75.

Non soltanto lavoro, nelle sue diverse sfaccettature, ma anche demografia, ambiente e territorio: l’Osservatorio si articola in diversi capitoli. Il report analizza, ad esempio, anche l’invecchiamento della popolazione.

"L’obiettivo resta quello di offrire un punto di riferimento utile anche a chi deve compiere scelte politico-sindacali per affrontare i problemi" dichiara Giuliano Guietti, presidente Ires.

Negli ultimi tre anni, dal report emerge una lieve crescita della popolazione modenese (+2.625 unità), trainata dai distretti di Carpi, Castelfranco Emilia e Vignola: sono 711.214 gli abitanti della provincia modenese nel 2025. Resta negativo il saldo naturale (-2.728), compensato dai saldi migratori ed esteri: la popolazione straniera ammonta a 99.062 persone ed è pari al 13,9% del totale residenti; il maggior numero di stranieri è concentrato a Carpi (seguono a molta distanza Sassuolo e Vignola). Continuano, inoltre, le progressive tendenze di invecchiamento: gli over 74 sono il 12,7%; aumenta in particolare la popolazione sopra i 75 anni di età (+1.736 nell’ultimo anno).

In crescita anche la quota di persone che vive in famiglie unipersonali (16,5% sul totale).

Per quanto riguarda il turismo, i dati sono positivi: i flussi turistici superano ampiamente i livelli del 2019 e del 2023. In crescita il numero di turisti stranieri soprattutto nel capoluogo (+8,1%), ma anche a Maranello e Sassuolo; registrato, invece, un calo rispetto al 2023 a Sestola.

Infine, dal punto di vista ambientale, nel 2024 in provincia di Modena si rileva un relativo peggioramento, soprattutto causato dalle polveri sottili. La concentrazione media annua è rimasta nei limiti di legge; tuttavia, un paio di stazioni di rilevamento (stazione di Carpi e via Giardini a Modena) hanno registrato un numero di sforamenti annui del limite di 50 μg/m3 ben superiore alla soglia di 35 prevista dalla legge. Nel corso del 2024 è proseguito anche l’innalzamento delle temperature già osservato da diversi anni. Il comune di Finale Emilia registra la temperatura media annua più elevata (15,3°), seguito da Modena (15,2°). Sul versante opposto è invece Pievepelago a confermarsi come il comune con temperatura media più bassa (9,8°).

Martina Ghedini

