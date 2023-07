Cresce l’emergenza abitativa "Città sempre più attrattiva Locazioni mirate al business"

di Sofia Silingardi

"La città ha un serio problema di emergenza abitativa. Tra turismo e università, Modena ha bisogno non solo di offrire l’aperitivo, ma anche di adottare dei piani strutturali per regolare gli affitti perché il mercato è cambiato". In attesa di un censimento che potrebbe portare a un giro di vite, l’immobiliarista Raffaele Vosino, presidente Fima-Confcommercio, fa un quadro della situazione di affitti brevi e bed and breakfast (oggi circa 450-500 strutture).

Qual è la situazione?

"Dopo il lockdown, Modena ha visto una continua ripresa del turismo e un’esplosione di immatricolazioni all’università. Così la locazione ‘tradizionale’ è stata soppiantata da B&B e affitti brevi. Tra rincari energetici e importanti costi di ristrutturazione, con gli introiti di una locazione tradizionale era difficile sostenere i costi, quindi si è andati verso il mercato delle strutture B&B e affitti brevi, dove c’erano prospettive di redditività maggiori rispetto a quelle dei classici contratti di locazione liberi o calmierati".

Si può fare qualcosa?

"Si sta cercando di rendere il mercato meno distante e più normato, intervenendo prima a livello europeo. Anche il governo sta cercando di presentare un disegno di legge in questo senso, per poter andare incontro e garantire al conduttore un alloggio a livello igienico sanitario sicuro, che abbia una visibilità nei confronti del fisco (per evitare elusione ed evasione) e una certa sicurezza per evitare le truffe".

Come?

"Con un registro nazionale e un codice identificativo che permetta agli affitti brevi di rispettare lo scopo di utilizzo, e far sì che il consumatore della stanza o dell’appartamento possa soggiornare in tranquillità, che il comune possa raccoglierne i proventi, e soprattutto che ci sia un’armonizzazione della normativa che garantisca al consumatore una tutela".

Quali sono le tempistiche?

"Ci si sta lavorando, ci si augura che si possa poter avere un’adozione entro un periodo molto concreto con però dei correttivi che rispettino le peculiarità del nostro paese".

Perché proprio a Modena?

"È una città che negli ultimi anni ha avuto una fortissima espansione a livello universitario, culturale, aziendale, culinario, della motorvalley, fortunatamente. E molti appartamenti che erano destinati a una locazione tradizionale sono stati convertiti a una locazione breve, che rende di più. Affittare una stanza dieci anni fa non aveva una particolare domanda, oggi è invece c’è moltissima richiesta. In più, l’essere diventata una città aperta al turismo ha fatto sì che molti immobili che erano adibiti a locazioni tradizionali siano stati mutati in una locazione turistica".